O.Próximo.-AMP.-El Ejército israelí anuncia la muerte del responsable de preparar ataques en la brigada de Hamás en Rafá

Las tropas israelíes empiezan a operar en el barrio de Zeitun, a las afueras de la ciudad de Gaza

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército israelí ha informado de la muerte de Naser Musa, responsable de la preparación de ataques en la brigada del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Rafá durante un bombardeo llevado a cabo en Jan Yunis, en el sur del enclave palestino.

Musa era un colaborador cercano del comandante de la Brigada Rafá del ala militar de Hamás, Mohamad Shabana, quien murió junto al líder de la milicia en Gaza, Mohamed Sinwar, tras un ataque perpetrado el pasado mes de mayo en el sur de la Franja.

La operación militar que ha permitido eliminar a Musa, quien estaba al frente del departamento de control militar en la citada brigada, ha contado con la colaboración de la Agencia de Seguridad Israelí (ISA), según ha detallado el Ejército en un breve comunicado.

Por otro lado, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado en un comunicado de que sus fuerzas han logrado sellar con hormigón una red de túneles que se extiende durante siete kilómetros en Beit Hanun, en el norte de Gaza.

Otro túnel de aproximadamente 2,4 kilómetros ha sido demolido en la misma zona. "Los dos esfuerzos combinados han dado un golpe significativo al Batallón de Beit Hanun y han conducido a su derrota operacional", ha subrayado la autoridad castrense.

Las tropas israelíes han empezado a operar este mismo viernes en el barrio de Zeitun, a las afueras de la ciudad de Gaza. Según el Ejército, han demolido decenas de "objetivos terroristas", incluyendo edificios con trampas explosivas y lugares donde las milicias palestinas almacenaban armas.

"Durante la operación, los terroristas dispararon un misil antitanque contra las fuerzas, sin causar bajas. En un rápido cierre de círculo, las fuerzas localizaron y eliminaron a los terroristas", ha detallado en un comunicado.

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han estimado este viernes que más de 61.800 personas han muerto ya por la ofensiva en el enclave desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos y 250 secuestrados.