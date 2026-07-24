O.Próximo.- AMP.- El Ejército israelí asalta un hospital en la ciudad cisjordana de Nablús

07 July 2026, Palestinian Territories, Nablus: An Israeli soldier stands guard during a military operation to demolish a Palestinian home. Photo: Nasser Ishatyeh/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Nasser Ishatyeh/SOPA Images via / DPA

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asaltado este viernes el Hospital Especializado de la ciudad cisjordana de Nablús tras los graves incidentes ocurridos esta pasada noche en la población de Tell, donde un ataque de colonos violento ha terminado con la muerte de al menos cuatro palestinos y dos israelíes.

El vicepresidente del consejo de administración del Hospital Especializado de Nablús, Dani Al Masri, ha declarado a la agencia de noticias WAFA que las fuerzas israelíes han sitiado el hospital, han irrumpido en el departamento de urgencias y han agredido al personal médico, llegando a esposar incluso a médicos y enfermeras.

El Ejército israelí habría arrestado a dos personas y confiscado las grabaciones de las cámaras de seguridad, además de intentar volar las puertas de la oficina administrativa del hospital, si bien por el momento la autoridad castrense no se ha pronunciado al respecto.

La Organización Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI) ha condenado la incursión militar en un mensaje en redes sociales y ha denunciado que la violencia de los colonos se ha intensificado en las últimas horas "con el respaldo y la protección del Ejército".

"Paramédicos en el terreno describen los pueblos alrededor de Nablús como cortados. Las puertas de acceso han sido selladas con barreras viales, bloqueando las ambulancias de entrar o llegar a los pacientes. Al menos cuatro casos, incluyendo pacientes con fracturas y otras lesiones, están actualmente esperando evacuación sin forma de salir", ha lamentado la ONG.

OLEADAS DE VIOLENCIA EN CISJORDANIA

La ONG B'Tselem, junto con un grupo de organizaciones a favor de los Derechos Humanos, ha instado en un comunicado a la comunidad internacional a "tomar medidas inmediatas" para detener la violencia y prevenir "pogromos por parte de las milicias de colonos y el Ejército israelí en toda Cisjordania".

La violencia se ha desatado en todo Cisjordania. Naaman Abdulá, el alcalde de la localidad de Sarra, ubicada al sur de Nablús, ha informado este viernes de que decenas de colonos han atacado la ciudad, agrediendo a tres ciudadanos e incendiando seis casas total o parcialmente, además de un total de cinco vehículos.

Otro grupo de colonos ha intentado incendiar casas en la localidad de Urif, al sur de Nablús, dejando a una persona herida, mientras que al sur de Belén, en la localidad de Al Jader, también se han registrado quemas de coches pertenecientes a palestinos.

La violencia de los colonos ha dejado también cinco heridos en Farata, al este de Qalqilya --cuatro de ellos de bala y un quinto por el impacto de una piedra en la cabeza-- después de que un grupo atacara la parte oriental del pueblo cargados con piedras, palos y armas. Las mismas escenas violentas se han repetido en Jirbet Imreiha, en el distrito de Yenín, en el norte, donde han rociado con gas pimienta a los residentes.

En medio de este caos, las fuerzas israelíes han intensificado sus operaciones militares al norte de las ciudades de Ramala y Biré después de el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir, haya prometido que arrestará a "todos los terroristas" implicados en el ataque a la localidad palestina de Tell.

"Esta mañana hemos desplegado numerosas fuerzas adicionales para reforzar la defensa y las operaciones ofensivas contra la infraestructura terrorista en la zona", ha explicado Zamir en un comunicado difundido en redes sociales.