El Ejército israelí mata a diez milicianos tras un ataque contra un campamento militar en el sur de Gaza

El ala militar de Hamás reivindica el ataque y asegura haber matado a soldados israelíes

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha informado este miércoles de la muerte de una decena de milicianos en una serie de enfrentamientos tras un ataque contra un campamento militar israelí en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Las fuerzas israelíes, que han indicado que cerca de una quincena de "terroristas" atacaron el campamento en cuestión, han señalado que al menos tres militares israelíes han resultado heridos a causa de los enfrentamientos, uno de ellos de gravedad.

Así, han explicado que catorce hombre armados "salieron de un túnel cercano al campamento y abrieron fuego contra las tropas", que les devolvieron los disparos, según un comunicado del Ejército. Todos ellos pertenecen al batallón Nahshon de la brigada Kfir de las Fuerzas Armadas.

El Ejército israelí ha asegurado que se han puesto en marcha las medidas necesarias para dar con todos los responsables y "acabar con ellos".

EL ALA MILITAR DE HAMÁS REIVINDICA EL ATAQUE

Más tarde, las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han reivindicado el ataque y han explicado que un grupo de milicianos atacaron varios tanques con dispositivos explosivos.

Asimismo, los milicianos han llevado a cabo ataques contra varios edificios en los que se encontraban atrincheradas las fuerzas israelíes con misiles y ametralladoras, según ha recogido 'Filastin', diario afín a Hamás.

El ala militar de la milicia islamista ha asegurado que varios militares israelíes han muerto por disparos a quemarropa, así como por la acción de armas ligeras y granadas de mano, si bien el Ejército de Israel no ha confirmado víctimas mortales.

El grupo también ha afirmado que sus combatientes han herido mortalmente al comandante de un tanque y han lanzado bombas de mortero en la zona para asegurar la retirada de las fuerzas israelíes. "A la llegada de refuerzos, uno de los mártires se inmoló entre los soldados, dejando muertos y heridos", ha argüido.