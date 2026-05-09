España anuncia que Israel liberará al activista español Saif Abukeshek "en las próximas horas"

El directivo de GSF, Saif Abukeshek, durante la rueda de prensa de la Global Sumud Flotilla (GSF) antes de partir a Gaza, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se han tratado el propósito y los objetivos de la misión, la estructura de l - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que las autoridades israelíes liberarán "en las próximas horas" al activista español Saif Abukeshek, detenido el jueves de la semana pasada durante una operación del Ejército de Israel en aguas internacionales mientras participaba en la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria destino a Gaza.

Las autoridades israelíes han informado al Gobierno a través del cónsul de España en Tel Aviv tanto de su próxima liberación como del comienzo de un proceso de deportación desde Israel a través del paso de Tada en Egipto, ha explicado el ministro en un mensaje de su Departmento a los medios de comunicación.

"Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos trabajando intensamente para que en el momento en que se produzca la salida de Saif, regrese a España con su familia lo antes posible", ha manifestado Albares. "Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España", ha concluido el ministro.

El Gobierno español ha abogado por su liberación en repetidas ocasiones tras denunciar que el abordaje israelí a la Flotilla fue "una acción contraria al Derecho Internacional" y asegurar Albares que, al contrario de lo que afirmaba Israel durante el procedimiento judicial contra el activista, no existe "ni de cerca ni de lejos", vínculo alguno entre Abukeshek y las milicias del movimiento islamista palestino Hamás.

EL ACTIVISTA THIAGO DE ÁVILA TAMBIÉN SERÁ LIBERADO

Junto a Abukeshek también será liberado su compañero activista, el brasileño Thiago de Ávila, según ha podido confirmar la organización legal Adalah, que ha acompañado a ambos a lo largo de todo el proceso.

En un comunicado, Adalah precisa que los dos activistas serán entregados en cuestión de horas a las autoridades migratorias, y vigilará de cerca su caso mientras se tramita su proceso de deportación "en los próximos días". La organización recuerda que "durante todo su período de detención, permanecieron en aislamiento total y en condiciones punitivas, a pesar de la naturaleza puramente civil de su misión".

Los dos fueron apresados por la Marina israelí en aguas internacionales próximas a Grecia cuando navegaban con destino a Gaza para hacer entrega de ayuda humanitaria. Ambos dejaron de ingerir alimentos a primera hora del pasado 1 de mayo en protesta por su arresto y en el caso del hispano-palestino, también acabó rechazando el consumo de agua.