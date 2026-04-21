O.Próximo.- AMP.- España reclama a sus socios de la UE firmeza contra Israel: La credibilidad de la Unión está en juego

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante el acto ‘España, la UE y la OTAN ante la guerra de Ucrania y otros desafíos mundiales’, en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2022, en Madri - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado este martes a sus socios europeos firmeza frente a Israel y avisado de que el bloque europeo se "juega su credibilidad" si no se opone con "la misma voz, los mismos principios y objetivos" a la violencia en Oriente Próximo que como lo hace frente a otras crisis como la invasión rusa de Ucrania.

"La Unión Europea debe decir muy claramente a Israel que es necesario un cambio, que ese no es el camino correcto y que si Israel sigue por la vía de una guerra permanente, perpetua, no podremos tener la misma relación", ha asegurado el jefe de la diplomacia española, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo.

España, junto a Irlanda y Eslovenia, han llevado a la reunión el debate sobre la revisión de las relaciones con Israel por la violación de los Derechos Humanos en Gaza, pero también en Líbano y Cisjordania, con el foco puesto en la ruptura de la Unión del Acuerdo de Asociación.

Albares ha defendido que desde que los 27 examinaron esta posibilidad --hace ya seis meses, también a petición de España y otros países--, la situación en Oriente Próximo ha empeorado hasta el punto de que es "insoportable" lo que está sucediendo en Líbano o en Cisjordania.

El Gobierno defiende la ruptura plena del acuerdo --que necesitaría la unanimidad de los 27--, pero Albares ha dicho que están dispuestos a contemplar otras medidas que otros Estados miembro pongan sobre la mesa y, al respecto, ha subrayado que para dar el paso de la suspensión parcial del acuerdo, es decir, afectar únicamente al pilar comercial, "basta con la mayoría cualificada" de los socios.

De hecho, preguntado por alternativas como un embargo sobre el comercio con zonas ocupadas por Israel, el ministro ha recordado que España ya impone de manera bilateral un veto al comercio de productos procedentes de los territorios ocupados y ha querido dejar claro al resto de socios que este gesto no requiere de una decisión de la Unión, por lo que cada país puede aplicarla por propia iniciativa.

Así las cosas, Albares ha defendido que si la UE defiende el Derecho Internacional, la protección de los civiles y la integridad territorial de los Estados y rechaza que "la guerra pueda ser sustituto de la política exterior frente a cualquiera", estas posiciones deben ser defendidos con la misma firmeza sea cuales sean los actores o "nuestra credibilidad se perderá".

"La Unión Europea sólo puede tener una relación con Israel basándose en el respeto de los Derechos Humanos", ha continuado, para insistir en que, desde que España y otros socios reclamaron el otoño pasado medidas contundentes, "Israel no ha hecho más que avanzar y agrandar la espiral de violencia y de guerra", por lo que "todo está peor".

De este modo, el jefe de la diplomacia española se ha preguntado "qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva" y ha subrayado que la guerra "no puede ser la única forma que tenga Israel de relacionarse con sus vecinos" en Oriente Próximo.