O.Próximo.- AMP.- España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

España ha respaldado la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, para el despliegue de una misión de estabilización de Naciones Unidas en la Franja de Gaza con el objetivo de garantizar la seguridad y proteger a los civiles en el enclave.

"La propuesta de una misión temporal de estabilización, con mandato de Naciones Unidas, es una de las herramientas que pueden servir para alcanzar la paz y la seguridad en Gaza y Oriente Próximo, como también lo es la labor de UNRWA como agencia de la ONU para la ayuda al pueblo palestino", han confirmado fuentes de Exteriores a Europa Press.

En este sentido, han indicado que dicho mecanismo debería ser un paso hacia la solución de dos estados que conduzca al establecimiento de un Estado palestino que conviva en paz y seguridad con Israel y que asuma, además, las funciones de gobernanza de Gaza. España considera que una misión temporal de la ONU puede contribuir a lograr dicho objetivo.

Asimismo, según las citadas fuentes, España trabaja estrechamente con todos los socios y aliados a fin de crear las condiciones para establecer un alto el fuego, la liberación inmediata de todos los rehenes secuestrados en el enclave y la entrada de ayuda humanitaria.

Macron, que llamó a la movilización del Consejo de Seguridad de la ONU el lunes, propuso esta misión y aseguró que esta iniciativa permitiría brindar apoyo a un futuro gabinete palestino que tenga entre sus funciones desarmar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), el grupo que controla la Franja desde el año 2007.

"Decimos no a una operación militar y sí a una coalición internacional bajo mandato de la ONU para luchar contra el terrorismo, estabilizar Gaza y ayudar a su población a poner en marcha un gobierno de paz y estabilidad", señaló.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este miércoles en más de 120 los muertos en las últimas 24 horas en el enclave, lo que eleva el balance total de víctimas mortales a más de 61.700 desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.