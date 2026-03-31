Extinto el incendio declarado en el petrolero kuwaití atacado en aguas de Dubái

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Dubái han informado en la madrugada de este martes de la extinción del incendio declarado en un buque petrolero kuwaití, después de que la Corporación de Petróleo de Kuwait, consorcio petrolero estatal del país, haya denunciado un "ataque iraní directo" pero sin víctimas contra la embarcación, que se encontraba anclada y "completamente cargada" en el puerto de la ciudad emiratí en el momento de un impacto que ha provocado daños materiales "con la posibilidad de un vertido", según la propietaria.
"Los equipos de intervención han logrado extinguir el incendio que afectaba a un petrolero kuwaití", ha informado la Oficina de Medios de Dubái en un mensaje publicado a través de sus redes sociales en el que ha añadido que los equipos competentes continúan evaluando la situación.
La confirmación del ataque contra la referida embarcación ha venido de la propia compañía, quien en un comunicado recogido por la también estatal agencia de noticias kuwaití, KUNA, ha señalado que "el superpetrolero kuwaití Al Salmi ha sido objeto de un ataque directo y malicioso por parte de Irán mientras se encontraba anclado en el puerto de Dubái".
El consorcio advirtió entonces de que la embarcación "estaba completamente cargada" en el momento del ataque, que provocó "daños materiales en el casco del buque y un incendio a bordo, con la posibilidad de un derrame de petróleo en las aguas circundantes".
"La corporación ha confirmado que no ha habido víctimas como resultado del incidente y ha indicado que se está llevando a cabo una evaluación exhaustiva de los daños", agregó.
Poco antes, el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) envió una alerta acerca de un buque cisterna alcanzado por "un proyectil desconocido" en aguas al noroeste de Dubai, aunque sin proporcionar datos que permitieran concretar que se trataba del mismo navío.
Esta autoridad británica, que había afirmado haber recibido un informe del responsable de seguridad de la compañía, situó el incidente a 31 millas náuticas (más de 57 kilómetros) al noroeste de la ciudad emiratí, detallando un impacto "por el costado de estribor" de la embarcación que ha provocado un incendio.
Al hilo, el UKMTO señaló que "la tripulación se encuentra a salvo", tal como han indicado las autoridades de Dubai y la Corporación de Petróleo de Kuwait, aunque el organismo británico diferiría con el consorcio kuwaití de referirse al mismo buque, ya que ha asegurado que "no se ha registrado ningún impacto ambiental", una información que no coincidiría con la alerta emitida por la petrolera estatal acerca de su barco.
La circulación naviera en torno al estratégico estrecho de Ormuz, que une los golfos Pérsico y de Omán, ha sido uno de los puntos más calientes de la guerra desatada por la ofensiva sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha implementado un cierre de facto de este paso marítimo, si bien alega permitir el tráfico a buques no alineados con sus enemigos.
Este asunto ha llevado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a amenazar este lunes a Irán con destruir todo lo que queda en pie --incluida la isla de Jark, desde la cual el país asiático exporta la mayor parte de sus hidrocarburos--, si no se llega a un acuerdo pronto y si el estrecho de Ormuz, por el que en condiciones normales pasa alrededor de una quinta parte del tráfico mundial de petróleo, continúa cerrado a la navegación.