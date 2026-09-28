Archivo - April 21, 2026, Jerusalem, Israel: A formation of Israeli Air Force (IAF) F-35I Adir stealth fighter jets performs a missing man flyover above the Mount Herzl Military Cemetery. The tribute followed a nationwide two minute siren marking Yom Hazi - Nir Alon / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado este lunes de la muerte de Adi Adli Abed al Azaar, identificado por el Ejército israelí como integrante del brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y francotirador de la organización, durante un ataque llevado a cabo en el sur de la Franja de Gaza.

Según un comunicado difundido por las FDI en redes sociales, el ataque tuvo lugar en la víspera y tuvo como objetivo neutralizar una amenaza considerada inmediata para sus fuerzas y para la población israelí.

El Ejército ha apuntado que Al Azaar, miembro de las Brigadas Ezzedín al Qassam, había participado recientemente en la planificación de acciones contra efectivos y civiles israelíes. Asimismo, le ha atribuido actividades destinadas a recuperar las capacidades operativas de Hamás en la Franja.

Las FDI han afirmado además que estas actuaciones se habrían producido en incumplimiento reiterado del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025. "El terrorista fue eliminado desde el aire con el objetivo de eliminar la amenaza", señala el comunicado castrense.

Posteriormente, ha anunciado la muerte de otro presunto integrante de Hamás en un ataque perpetrado también este domingo contra la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino.

El hombre, identificado como Shadi Abú Hatzira, desempeñaba un papel "clave" en el cambio de divisas para el brazo armado de Hamás, a través de una red denominada 'Ginebra' que "transfería decenas de millones de séqueles en fondos extranjeros" a las Brigadas Ezzedín al Qassam.

"Estos fondos se utilizan para financiar a terroristas, rehabilitar infraestructura militar y promover planes terroristas contra nuestras fuerzas. Paralelamente, el terrorista realizaba actividades comerciales en la Franja y administraba la empresa 'Gardena Profesional', que facilitaba sus operaciones de transferencia de fondos", han asegurado las FDI.