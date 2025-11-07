La Fiscalía de Estambul emite una orden de arresto contra Netanyahu por cargos de genocidio

Israel rechaza "la última maniobra propagandística del tirano Erdogan"

Hamás pide al resto de países que se sumen a "llevar ante la justicia" a los "líderes de la ocupación sionista terrorista"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General de Estambul ha emitido este viernes órdenes de arresto contra cerca de 40 personas, incluido el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por delitos de crímenes de lesa humanidad y de genocidio, en el marco de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que ha dejado más de 68.800 muertos desde poco más de dos años.

Además de Netanyahu, este órgano ha pedido detener a varios de los miembros de su gabinete, como el ministro de Defensa, Israel Katz, o el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. También al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, y al jefe de la Armada, David Saar Salama.

"Con base en las pruebas recabadas, se ha determinado que los siguientes funcionarios israelíes son penalmente responsables de los crímenes sistemáticos de lesa humanidad y genocidio cometidos en Gaza y de las acciones emprendidas contra la Flotilla Global Sumud. (...) La investigación continúa de forma exhaustiva y minuciosa", reza un comunicado.

Así, ha mencionado las víctimas civiles y la destrucción causada por la ofensiva israelí, así como varios ataques que cobraron relevancia por su alcance, como el bombardeo contra el Hospital Bautista al Ahli que provocó la muerte de 500 personas o la muerte de la niña de seis años Hind Rajab, que recibió cientos de disparos de soldados israelíes.

"Estos actos se han intensificado diariamente desde el 7 de octubre de 2023 (...) Además, Gaza ha sido bloqueada, impidiendo que las víctimas accedieran a la ayuda humanitaria. Esta situación ha suscitado gran atención internacional", ha indicado la Fiscalía de Estambul.

En este contexto, ha recordado que activistas de la Global Sumud Flotilla fueron atacados en aguas internacionales por Israel cuando intentaban llegar por mar a Gaza para entregar ayuda humanitaria y posteriormente detenidos y repatriados a sus respectivos países. Ante esta situación, ha iniciado una investigación por tortura, saqueo, daños a la propiedad, privación de libertad y secuestro, y detención de medios de transporte.

ISRAEL RECHAZA "LA ÚLTIMA MANIOBRA PROPAGANDÍSTICA DE ERDOGAN"

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha "rechazado con firmeza y desprecio la última maniobra propagandística del tirano", el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, según un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Saar ha recordado que esta fiscalía fue la responsable de "orquestar" el arresto del alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, "simplemente por atreverse a competir" con el mandatario del país. "En la Turquía de Erdogan, el poder judicial se ha convertido desde hace tiempo en una herramienta para silenciar a los rivales políticos y detener periodistas, jueces y alcaldes", ha criticado.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido la emisión de órdenes de arresto contra "el jefe de gobierno de ocupación, el criminal de guerra Netanyahu", así como varios de los miembros de su gabinete.

"Esta encomiable medida reafirma la postura del pueblo turco, comprometido con los valores de la justicia y la humanidad, y con la fraternidad que le une a nuestro oprimido pueblo, que ha sufrido y sigue sufriendo la guerra de exterminio más atroz de la historia moderna a manos de los criminales de guerra que lideran la ocupación fascista", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín a Hamás.

La milicia palestina ha pedido a "todos los países del mundo y a sus órganos judiciales que emitan órdenes para perseguir a los líderes de la ocupación sionista terrorista en todo el mundo, y a que se movilicen para llevarlos ante la justicia y exigirles responsabilidades por sus crímenes contra la humanidad".

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 68.800 muertos y 170.600 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se replegaron en los últimos días, en el marco de un acuerdo de alto el fuego.