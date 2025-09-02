O.Próximo.- AMP.- Las fuerzas de Israel detienen al alcalde de Hebrón durante una nueva incursión en Cisjordania

Heridos varios palestinos tras ser tiroteados por las tropas israelíes en Tamun, en los alrededores de Nablús

Hamás enmarca este "brutal asalto" en los planes del Gobierno de Israel "para anexionar la Cisjordania ocupada"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Israel han detenido este martes al alcalde de la ciudad cisjordana de Hebrón, Taiser abú Sneina, en el marco de una nueva incursión militar en la zona, sin que el Ejército israelí se hayan pronunciado por el motivo de esta redada y del arresto del político palestino, inmediatamente criticado por el Consejo Municipal de Hebrón.

Fuentes de seguridad citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que Abú Sneina ha sido detenido en el interior de su vivienda, en la que han irrumpido varios militares israelíes, que han incautado además materiales y han trasladado al alcalde a otro lugar, sin detalles sobre su situación.

El Consejo Municipal de Hebrón ha hecho a Israel totalmente responsable de la seguridad de Abú Sneina y ha pedido a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades legales y morales y presione para su liberación inmediata y para lograr el fin de las crecientes violaciones contra líderes y ciudadanos de Hebrón".

"Este brutal ataque no solo tiene como objetivo al alcalde, sino también a la voluntad del pueblo de Hebrón y sus instituciones electas. Supone un asalto flagrante contra el proceso democrático y contra el derecho de nuestro pueblo a gestionar sus asuntos y servir a su ciudad con libertad y dignidad", ha dicho, tal y como ha recogido la agencia palestina de noticias Maan.

En este sentido, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dicho que la detención de Abú Sneina supone "una continuación de la postura agresiva y brutal de la ocupación y de sus acciones contra todos los componentes del pueblo palestino". "Este brutal asalto y arresto tiene lugar en el contexto de los peligrosos ataques contra Hebrón por parte del Gobierno terrorista sionista y sus planes para anexionar la Cisjordania ocupada", ha alertado.

"Hacemos un llamamiento a nuestro pueblo en Hebrón y a sus clanes para que sean un escudo protector del proyecto nacional y que sean una sólida barrera frente a todos los planes de la ocupación contra la ciudad", ha dicho el grupo islamista palestino, que ha hecho hincapié en que "todos los intentos de la ocupación de repetir experiencias pasadas serán un fracaso".

"El pueblo palestino y su valiente resistencia continuarán la lucha hasta que el sueño de la liberación y la independencia sea una realidad", ha apuntado, antes de reclamar a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades y morales y presione a la ocupación para que ponga fin a las crecientes violaciones contra el pueblo palestino", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

Por otra parte, el Ejército de Israel ha confirmado que llevó a cabo a última hora del lunes una operación en la localidad cisjordana de Tamun para "arrestar a un terrorista". "El terrorista intentó escapar. Militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) abrieron fuego contra él, con un impacto detectado", ha manifestado en un comunicado, sin más detalles.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina indicó a última hora del lunes que al menos cinco miembros de una misma familia habían sido hospitalizados después de que militares israelíes abrieran fuego contra su vehículo. Entre los heridos hay un hombre en estado crítico, si bien no está claro por ahora si se trata del mismo incidente.

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.