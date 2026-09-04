Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la detención de "más de diez personas buscadas" en el marco de una operación de dos días de duración en la ciudad cisjordana de Nablús y sus alrededores, en medio del aumento de estas operaciones tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así, ha señalado en un comunicado que "como parte de la operación, las fuerzas registraron cientos de ubicaciones, interrogaron a decenas de sospechosos y arrestaron a más de diez individuos buscados", sin detalles sobre sus identidades o sobre si pertenecen a grupos armados palestinos.

Por otra parte, ha recalcado que sus tropas "destruyeron más de 30 tornos utilizados para fabricar armas y confiscaron armas ocultas, incluyendo armas de fuego, pistolas y municiones", cerca de una semana después de que el jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ordenara un aumento del despliegue de tropas ante lo que describió como "tensiones" en Cisjordania.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha aplaudido este mismo viernes la labor de las fuerzas israelíes en esta operación en Nablús, incluida "la detención de personas buscadas por su implicación en actos de terrorismo", según un comunicado publicado por su oficina.

"Nuestra actividad para frustrar el terrorismo continúa con toda su fuerza en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania, usado por las autoridades israelíes para referirse a este territorio--, Gaza, Líbano y en cualquier lugar donde nuestros enemigos intenten amenazar al Estado de Israel", ha destacado.

Por su parte, el Ejército israelí ha anunciado la detención de "cinco terroristas que planeaban un ataque contra ciudadanos de Israel y las fuerzas de seguridad" durante una operación en Qabatiya, en Cisjordania. "Los militares arrestaron a los terroristas menos de diez minutos después de irrumpir en sus escondites", ha detallado.

"Tras registrar el domicilio de los terroristas, las fuerzas de seguridad localizaron y confiscaron fusiles M-16 y otras armas que habían ocultado", ha señalado en un comunicado, en el que ha especificado que los sospechosos han sido ya entregados a las autoridades de cara a las investigaciones contra ellos.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en cerca de 80 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás.