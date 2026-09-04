O.Próximo.- AMP.- Las fuerzas de Israel matan a un palestino tras un supuesto intento de apuñalamiento en Jerusalén

Archivo - Policías de Israel en una imagen de archivo. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han matado a tiros este viernes a un palestino después de que supuestamente intentara llevar a cabo un apuñalamiento cerca de una de las puertas de acceso a la Ciudad Vieja de Jerusalén.

La Policía israelí ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que sus agentes "impidieron un apuñalamiento terrorista" en torno a las 3.45 horas (hora local), cuando "un asaltante de 33 años y residentes en Jerusalén Este intentó apuñalar a agentes de la Policía Fronteriza en la Puerta de Damasco".

"Los agentes respondieron rápidamente y lo neutralizaron. Se confirmó su fallecimiento en el lugar", ha manifestado, antes de resaltar que el suceso se saldó sin víctimas entre los agentes.

Posteriormente, la oficina del gobernador palestino de Jerusalén ha denunciado que el hombre, identificado como Ibrahim al Hindi, de 33 años, ha sido "ejecutado de forma extrajudicial" por las fuerzas israelíes. "Este crimen supone una violación flagrante del Derecho Internacional", ha apuntado.

"El asesinato de Al Hindi es un crimen contra la humanidad que se suma a los crímenes y violaciones cometidas por las fuerzas de ocupación y los grupos de colonos armados contra los palestinos en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida la ciudad de Jerusalén", ha manifestado en un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, ha acusado a las tropas israelíes de "secuestrar" el cadáver de Al Hindi, a quien ha descrito como "un mártir", al tiempo que ha resaltado que 17 palestinos han muerto en lo que va de año en Jerusalén "en ataques perpetrados por las fuerzas de ocupación o grupos de colonos armados".