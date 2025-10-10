El Gobierno israelí da 'luz verde' al acuerdo formulado por Trump para Gaza

Witkoff y Kushner destacan positivamente la firmeza de Netanyahu durante las negociaciones

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gabinete liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dado 'luz verde' este jueves al acuerdo para la Franja de Gaza formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el regreso de los rehenes secuestrados desde los ataques del 7 de octubre de 2023 y el alto el fuego en el enclave palestino.

"El Gobierno ha aprobado ahora el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", ha anunciado la oficina de Netanyahu en una breve publicación en la red social X.

Por su parte, el mandatario israelí ha destacado el avance como "un acontecimiento trascendental" por el que su Gobierno ha "estado luchando durante dos años". "Uno de los principales objetivos bélicos es recuperar a los rehenes. A todos los rehenes, tanto a los vivos como a los muertos. Y estamos a punto de lograrlo", ha celebrado.

Asimismo, ha dado las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su enviado a Israel, Steve Witkoff, y al asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, a los que ha agradecido poner sus "cerebros" y sus "corazones". "Eso, y el valor de nuestros soldados que entraron en Gaza, ejercieron una presión militar y diplomática combinada que aisló a Hamás", ha argumentado.

"Sabemos que es por el bien de Israel y Estados Unidos, por el bien de las personas decentes de todo el mundo. Y por el bien de estas familias que finalmente podrán estar con sus seres queridos", ha manifestado Netanyahu.

Por su parte, Kushner ha alegado que "todo esto no habría sido posible sin la valentía de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los soldados, lo que han logrado, no solo en Gaza, sino también en el panorama durante los últimos dos años para eliminar a (el partido-milicia chií libanés) Hezbolá en el norte y reducirlo drásticamente".

"Quiero agradecer especialmente al primer ministro Netanyahu, quien ha hecho un trabajo increíble en esto y una gran labor en las negociaciones", ha manifestado antes de dirigirse al propio mandatario israelí. "Has mantenido tus posiciones firmes. Y creo que entre ti y el presidente Trump, hubo mucha coincidencia sobre cuál debería ser el resultado final", ha declarado.

A su vez, Witkoff ha reconocido que, por momentos, Israel "debería ser más flexible". "Pero la verdad es que, al mirar atrás, no creo que hayamos llegado a este punto sin que el primer ministro Netanyahu actuara así", ha reconducido.

"No lo digo solo por decirlo. No son solo palabras. El presidente lo cree", ha señalado en referencia a Trump. "Él cree que el primer ministro Netanyahu tomó decisiones muy, muy difíciles, y personas de menor rango no las habrían tomado. Y aquí estamos hoy porque Hamás tuvo que hacerlo, tuvo que llegar a este acuerdo. La presión estaba sobre ellos", ha argumentado el enviado estadounidense.

La votación del gabinete se ha retrasado más de tres horas debido a las discrepancias del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, sobre la liberación de presos palestinos convictos durante una reunión previa con altos mandos de la Inteligencia israelí.

De hecho, poco antes de aprobarse el acuerdo, Ben Gvir ha confirmado a través de redes sociales que iba a votar en contra junto con los ministros de su partido, Otzma Yehudit, ya que la liberación de "miles de terroristas" es un "precio insoportable a pagar".

"En las conversaciones que he mantenido con el primer ministro en los últimos días, le dejé claro que bajo ninguna circunstancia formaré parte de un gobierno que permita que Hamás siga gobernando en Gaza. Esto es una clara línea roja. El primer ministro se ha comprometido conmigo a que así sea", ha indicado.

Según ha confirmado con anterioridad la portavoz del Ejecutivo israelí, Shosh Bedrosian, está previsto que el alto el fuego entre en vigor 24 horas después de la aprobación del gabinete, con la apertura posterior de una ventana de 72 horas para la liberación de los rehenes que siguen secuestrados en el enclave.

En concreto, el plan de Trump incluye la entrega de los 20 rehenes que siguen vivos, así como de otros 28 cuerpos de secuestrados. A cambio, las autoridades israelíes liberarán a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y más de 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluyendo menores.