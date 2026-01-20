O.Próximo.- AMP.- Guterres condena "enérgicamente" la demolición de un complejo de la UNRWA en Jerusalén Este

January 20, 2026, Jerusalem, Israel: Israeli authorities execute the demolition of UNRWA facilities at the agencyâ€s Jerusalem and West Bank field office, following 2024 legislation that banned the U.N. organization from operating within Israeli territory - Nir Alon / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" este martes las acciones de Israel para demoler el complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en el barrio de Sheij Yarrá, en Jerusalén Este.

"Como ha afirmado reiterada e inequívocamente, incluso en una carta al primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu) el 8 de enero, el complejo de Sheij Yarrá sigue siendo una instalación de la ONU y es inviolable e inmune a cualquier forma de interferencia", ha declarado su portavoz adjunto, Farhan Haq.

El jefe de la ONU ha catalogado de "totalmente inaceptable la continua escalada" contra la UNRWA, que "contraviene las claras obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional, la carta de la ONU y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas".

Por último, Guterres ha instado al "Gobierno de Israel a cesar la demolición del complejo de la UNRWA en Sheij Yarrá y a devolver y restituir el complejo y demás instalaciones de la UNRWA a Naciones Unidas sin demora", reza un comunicado.

El director de la UNRWA para Cisjordania y Jerusalén Este, Roland Friedrich, ha manifestado que "un día sombrío para la ONU llega a su fin en Jerusalén Este", después de que las fuerzas de seguridad israelíes armadas llegaran al complejo, acompañados de varios altos cargos, antes de que varias excavadoras entraran por la fuerza en el complejo y comenzaran a demoler los edificios.

"Las acciones de hoy no tienen precedentes: instalaciones reconocidas de la ONU están siendo demolidas, contrariamente a las obligaciones básicas que rigen a todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Estas deplorables escenas (...) son la culminación de la creciente hostilidad y los ataques contra la UNRWA en los Territorios Palestinos Ocupados durante los últimos dos años", ha expresado.

Por último, ha enfatizado en que las acciones israelíes de este martes "son una muestra evidente del desprecio de Israel por el Derecho Internacional, que ha permanecido imperturbable durante demasiado tiempo". "También suponen un golpe fatal al multilateralismo, con un efecto dominó para la paz y la seguridad a escala global", ha concluido.

ADALAH PIDE DETENER LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY ANTI-UNRWA

La ONG árabe-israelí Adalah ha anunciado durante la jornada que ha presentado una solicitud urgente al Tribunal Supremo de Israel para detener la implementación de la "nueva ley anti-UNRWA", que ordena el corte de suministro de electricidad y agua a las instalaciones de la agencia.

La solicitud busca congelar la implementación de "una ley de gran alcance, aprobada a finales de diciembre de 2025, que ya ha desencadenado esfuerzos inmediatos para cortar los servicios esenciales de electricidad y agua a las instalaciones de la UNRWA en Jerusalén Este".

Israel ha acusado en numerosas ocasiones a la agencia de la ONU de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, si bien una investigación independiente encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna concluyó en abril de 2024 que, si bien la organización tiene margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, no había pruebas para acreditar las acusaciones de Israel sobre lazos con el terrorismo.

A pesar de ello, Israel ha mantenido sus críticas y, de hecho, las fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo el 8 de diciembre de 2025 una redada en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, en el marco de su presión sobre el organismo, que denunció el "flagrante desprecio" por parte de Israel al Derecho Internacional.