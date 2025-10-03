Hamás acepta liberar a todos los rehenes israelíes pero propone discutir los detalles del plan de Trump

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este viernes que está dispuesto a liberar a todos los rehenes israelíes para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del enclave, si bien ha pedido discutir los detalles de la propuesta.

Así, ha dicho estar de acuerdo con "la liberación de todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos, según la fórmula de intercambio contenida en la propuesta, siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo". También ha mostrado su "disposición a iniciar negociaciones inmediatas a través de mediadores para discutir los detalles del intercambio".

A su vez, ha reiterado su disposición a entregar la futura administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes, siempre y cuando esté "basado en el consenso nacional palestino y con el apoyo árabe e islámico", según reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

En cuanto al resto de aspectos sobre el futuro de Gaza, ha enfatizado que tienen que "estar vinculados a una postura nacional palestina integral" que se base en el Derecho Internacional y que "su debate debe tener lugar en un marco nacional" en el que Hamás "participe responsablemente".

Hamás ha confirmado así que ha presentado a los mediadores su respuesta oficial sobre el plan de Trump y ha asegurado que su postura se ha basado en las consultas "exhaustivas" mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras "partes árabes, islámicas e internacionales", con el "objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza".

Por último, ha agregado que aprecia los esfuerzos tanto regionales como internacionales, incluidos los de Trump, para un alto el fuego que incluya un intercambio de prisioneros y la entrada "inmediata" de ayuda humanitaria, así como "el rechazo a la ocupación de la Franja o el desplazamiento de su población".

La respuesta de la milicia palestina ha llegado pocas horas después de que Trump le diera un ultimátum para aceptar el acuerdo, fijando como plazo las 18.00 hora de Washington del domingo (00.00 del lunes en la España peninsular), bajo la amenaza de que, si no lo hace antes de esa fecha, se desatará "un infierno como nunca antes se había visto".

Trump, que el lunes expuso un plan de 20 puntos para tratar de zanjar el conflicto y hasta este viernes no había puesto un calendario concreto, había advertido de que es la "última oportunidad". "Habrá paz en Oriente Próximo, de una manera u otra", había sentenciado.