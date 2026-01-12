Hamás denuncia la muerte en Gaza de un alto cargo policial a manos de "agentes de la ocupación israelí"

Archivo - Palestinos en los alrededores de un lugar bombardeado por el Ejército de Israel en Jan Yunis que acogía a desplazados por la ofensiva contra la Franja de Gaza (archivo) - Doaa El-Baz/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han denunciado este lunes la muerte de un alto cargo de la Policía en la ciudad de Jan Yunis (sur) en un ataque perpetrado por "agentes de la ocupación israelí", sin que las autoridades de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el suceso.

El Ministerio del Interior gazatí ha señalado en un comunicado que el muerto es el jefe del Departamento de Investigaciones de la Policía de Jan Yunis, Mahmud Ahmed al Astal, de 40 años, quien ha sido tiroteado en el área de Al Mauasi. "Según las investigaciones iniciales, los disparos fueron efectuados desde un vehículo usado por agentes de la ocupación israelí", ha dicho.

Asimismo, ha recalcado que las fuerzas de seguridad "trabajan para detener a los responsables" del tiroteo, cerca de un mes después de que Hamás confirmara la muerte de otro alto cargo policial en un ataque achacado igualmente a Israel en el campamento de refugiados de Al Maghazi (centro).

Por su parte, el líder de una milicia enfrentada con Hamás que contaría con apoyo de Israel ha reivindicado la autoría del ataque, al tiempo que ha amenazado con continuar las operaciones contra miembros de las fuerzas de seguridad gazatíes.

El jefe de la milicia, Hosam al Astal, ha afirmado en un vídeo compartido en redes sociales que sus fuerzas están detrás del "asesinato del jefe de investigaciones en Jan Yunis". El grupo opera en los alrededores de Jan Yunis, en una zona que se encuentra bajo control de Israel al estar dentro de la 'línea amarilla' trazada en base al acuerdo de octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

Al Astal es un antiguo oficial de la Autoridad Palestina que afirmó en septiembre de 2025 que actuaba en "coordinación" con las autoridades de Israel para combatir a Hamás, en el marco de la ofensiva lanzada por el Ejército israelí contra el enclave palestino tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.

Las autoridades gazatíes cifraron el domingo a 71.412 los muertos y a 171.314 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel, incluidos 442 muertos y 1.236 heridos desde el 10 de octubre. Sin embargo, destacaron que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas".