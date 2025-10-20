O.Próximo.- AMP.- Hamás entrega el cuerpo del rehén que supuestamente halló el domingo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado este lunes a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el cuerpo del rehén que supuestamente halló en la víspera durante las operaciones de búsqueda entre los escombros por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, en el marco del acuerdo del alto el fuego.

El Ejército de Israel ha confirmado a través de un breve comunicado que la Cruz Roja ya ha recibido el ataúd de un rehén fallecido y que el convoy ya se dirige a las tropas israelíes presentes en el enclave palestino. "Hamás debe cumplir el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes asesinados", ha añadido.

En la víspera, Hamás anunció el hallazgo de este cadáver en el enclave y mostró su intención de entregarlo si se daban las "condiciones" para ello, en plena reanudación de los ataques israelíes en la Franja. Sin embargo, durante la jornada del domingo no se llevó a cabo ninguna entrega en medio de los ataques israelíes de represalia que ha costado la vida a más de 40 gazatíes.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás hace más de una semana exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego. Desde entonces y ya fuera del periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de una docena de los 28 fallecidos.

De hecho, la milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que habría tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros. Es más, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 38.200 muertos y 170.300 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.