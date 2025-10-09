O.Próximo.- AMP.- Hamás e Israel firman la primera fase de su propuesta para Gaza

Hamás pide a los mediadores que "obliguen" a Israel a cumplir con lo alcanzado y asegura que no renuncia a la autodeterminación

Netanyahu habla de un "gran día para Israel"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han alcanzado en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en su red Truth Social, donde ha defendido que "todas las partes recibirán un trato justo" y ha asegurado que la firma de esta etapa inicial del denominado plan de paz supondrá que "todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna".

"Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y Estados Unidos", ha celebrado en un mensaje en el que ha agradecido a los mediadores, Qatar y Egipto, así como a las autoridades de Turquía, que han participado en las conversaciones de este miércoles, por su trabajo "para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes".

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, ha confirmado en su cuenta de la red social X que se ha alcanzado un primer pacto "sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego" en el enclave palestino.

El representante de Qatar ha asegurado como resultados del acuerdo "el fin de la guerra, la liberación de detenidos israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria" en la Franja, si bien ha señalado que se aportarán detalles de lo alcanzado "más adelante".

Poco después, Hamás ha hecho lo propio en un comunicado difundido a través del diario 'Filastín' en el que ha anunciado "un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, retirar la ocupación, permitir la entrada de ayuda humanitaria e intercambiar prisioneros" en el marco de unas negociaciones entre las distintas facciones palestinas en Sharm el Sheij que ha destacado como "responsables y serias".

El grupo palestino ha declarado que valora "enormemente los esfuerzos" tanto de los países mediadores como del presidente Trump para terminar con el conflicto "de forma definitiva y lograr la retirada completa" de las tropas israelíes de la Franja de Gaza.

Así, ha aprovechado para hacer un llamamiento a estos dirigentes para que "obliguen al Gobierno ocupante a aplicar plenamente los términos del acuerdo y no le permitan eludir o retrasar la aplicación de lo acordado".

En la misma nota, ha enviado un mensaje a los palestinos "dentro y fuera de la patria, que ha demostrado una dignidad, un heroísmo y un honor sin igual" y ha asegurado que "(sus) sacrificios no serán en vano". "Mantendremos nuestra promesa y no renunciaremos a los derechos nacionales de nuestro pueblo, incluidos la libertad, la independencia y el derecho a la autodeterminación", ha concluido.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado en redes sociales que es "un gran día para Israel" y ha anunciado que convocará a su Ejecutivo este jueves para "aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados cautivos".

Asimismo, ha transmitido su agradecimiento a los "heroicos soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y a todas las fuerzas de seguridad cuyo coraje y sacrificio nos han permitido llegar a este día", un mensaje que ha extendido "de todo corazón" a Trump y a su equipo por "su compromiso" con la liberación de los rehenes, que ha descrito como una "sagrada misión".

"Con la ayuda de Dios, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos", ha asegurado.