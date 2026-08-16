Hamás se reúne con la Inteligencia egipcia tras el rechazo de Israel al plan de la Junta de Paz

Archivo - May 11, 2023, Gaza city, Gaza Strip, Palestinian Territory: Hamas spokesman Hazem Qassem speaks during an interview with APA agency speaks during an interview with APA agency, in Gaza city on May 11, 2023. Israel and Gaza militants traded cross- - Europa Press/Contacto/Youssef Abu Watfa - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este domingo ante el jefe de la Inteligencia egipcia las "violaciones diarias" del alto el fuego por parte de Israel durante un encuentro en El Cairo en el que han abordado también la 'hoja de ruta' acordada con la Junta de Paz, que incluye su desarme y la retirada del Ejército de Israel de las zonas ocupadas en Gaza, rechazada la semana pasada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

El jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, ha sido así recibido por el responsable de Inteligencia de Egipto, el mayor general Hasán Rashad, con quien ha examinado "la situación política y operativa general en Cisjordania y la Franja de Gaza, señalando las violaciones diarias cometidas por la ocupación sionista".

Asimismo, de acuerdo a un comunicado de Hamás difundido por el diario 'Filastin', ambos han tratado el "desprecio" de las autoridades israelíes por los acuerdos alcanzados en octubre de 2025 en la localidad egipcia de Sharm el Sheij, así como el rechazo de Netanyahu.

Acompañan a Al Haya en su visita a El Cairo cinco altos cargos de Hamás, entre ellos el que fuera su antiguo líder en funciones y ahora representante en Cisjordania, Jaled Meshal; y Ghazi Hamad, miembro del Buró Político.

Horas antes, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, ha enmarcado esta visita en "los esfuerzos diplomáticos del movimiento con los mediadores" para informarles de los continuos ataques de Israel contra el enclave palestino así como para "garantizar que la ocupación se adhiera a la 'hoja de ruta' acordada con la Junta de Paz".

El primer ministro israelí, cabe recordar, manifestó su disconformidad hace justo una semana el plan de 15 puntos para la Franja formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y aceptado por Hamás y otras milicias palestinas.

El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza y Alto Representante para el enclave, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, había confirmado previamente que las autoridades de Israel habían dado 'luz verde' a la entrada en Gaza de la Fuerza Internacional de Estabilización, la misión de paz organizada por el propio Trump.