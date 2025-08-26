O.Próximo.- AMP.- Heridos cerca de 25 palestinos en una incursión del Ejército de Israel en Ramala, Cisjordania

Archivo - Un soldado de Israel durante las protestas en Cisjordania contra el conocido como 'acuerdo del siglo' - Mosab Shawer/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 25 palestinos han resultado heridos este martes en una incursión lanzada por el Ejército de Israel contra las ciudades de Ramala y Al Biré, en Cisjordania, una operación que se ha saldado con al menos tres detenidos, sin que las tropas israelíes se hayan pronunciado por ahora sobre esta redada.

La Media Luna Roja Palestina ha señalado que entre los heridos hay siete con impactos de bala, seis por el uso de balas de goma, tres por metralla y cinco por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas israelíes, que han realizado una redada en una tienda de cambio de divisas.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el vehículo de un periodista ha sido alcanzado por balas de goma, mientras que las tropas israelíes han irrumpido en varios edificios y actuado contra participantes en una protesta centrada en las exigencias sobre la entrega de cadáveres de palestinos muertos a manos de las fuerzas de Israel.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado que esta incursión es "un crimen" que "representa la postura destructiva de la ocupación y sus objetivos maliciosos a la hora de reforzar su control en Cisjordania", según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

"Atacar instalaciones civiles e irrumpir en instituciones comerciales y bancarias supone un claro crimen y representa una extensión de la guerra de exterminio que la ocupación lleva a cabo desde hace cerca de dos años en la Franja de Gaza", ha manifestado el grupo islamista palestino.

Así, ha hecho hincapié en que Israel "no tendrá éxito a la hora de provocar terror entre los ciudadanos (palestinos) o de disuadirlos a la hora de mantenerse firmes en su tierra y ante sus derechos". "El pueblo palestino es la válvula de seguridad que acabará con el plan de anexión y desplazamiento", ha zanjado.

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.