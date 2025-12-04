Heridos cerca de diez palestinos en nuevos ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania

Archivo - Colonos erigiendo un campamento en una zona militar cerrada cerca del asentamiento de Barkan, en Cisjordania (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de diez palestinos han resultado heridos este jueves en nuevos ataques perpetrados por colonos israelíes en Cisjordania, en medio del aumento de estos incidentes y de las operaciones del Ejército de Israel en la zona, denunciadas en reiteradas ocasiones por la Autoridad Palestina y la comunidad internacional.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, colonos armados del asentamiento de Karmei Tzur han atacado a varios con piedras y palos a varios agricultores en el área de Uardan, entre las localidades de Beit Umar y Halhul. Las víctimas han sido trasladadas a un hospital en esta última ciudad.

Asimismo, un palestino y su hija han resultado heridos después de que un grupo de colonos los atacaran cuando circulaban en un vehículo cerca de Al Luban al Sharquiya, entre Ramala y Nablús, tras lo que los asaltantes han incendiado el vehículo.

El Ejército de Israel ha asegurado que desplegó militares en los alrededores de Nablús "tras recibir informaciones sobre la presencia de decenas de israelíes enmascarados quemando neumáticos y lanzando piedras contra vehículos palestinos en la Autopista 60 a raíz de la evacuación de un asentamiento ilegal en la zona".

"Posteriormente se ha recibido un informe que apunta a que ciudadanos israelíes incendiaron un vehículo palestino y atacaron a los ocupantes", ha manifestado en un comunicado, antes de recalcar que también hay palestinos heridos por el lanzamiento de piedras. "Las fuerzas de seguridad inspeccionan la zona para localizar a los sospechosos", ha asegurado.

Las declaraciones por parte del Ejército de Israel llegan entre denuncias sobre la impunidad con la que cuentan los colonos responsables de estos incidentes. El Derecho Internacional considera además ilegales los asentamientos, al encontrarse en territorios ocupados.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.