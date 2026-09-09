HRW ve como "paso positivo y largamente postergado" el veto británico al comercio con asentamientos

JERUSALEM, Aug. 14, 2026 -- Jewish settlers carrying rifles attend a ritual for the re-establishment of the Ganim settlement in the West Bank on Aug. 13, 2026. Four settlements in the West Bank, including Ganim, were evacuated in 2005 as part of Israel - Chen Junqing / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha destacado este martes como "un paso positivo y largamente postergado" la decisión coordinada de Reino Unido, Francia y Canadá de implementar un veto anunciado al comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania.

"La decisión de Reino Unido, Francia y Canadá de prohibir el comercio con los asentamientos ilegales de Israel es un paso positivo y largamente postergado, así como una medida de cumplimiento del Derecho Internacional", ha declarado el subdirector para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Adam Coogle.

El responsable de la ONG ha considerado la medida como indicador de que "un número creciente de gobiernos está dispuesto a acompañar las declaraciones de condena con medidas concretas, a medida que las autoridades israelíes intensifican la limpieza étnica, el apartheid y otros abusos graves en Cisjordania".

Al hilo, Coogle ha reclamado que "otros gobiernos e instituciones --entre ellos, principalmente, la Unión Europea como principal socio comercial de Israel-- deberían seguir este ejemplo", así como "suspender los acuerdos comerciales preferenciales con Israel, detener las transferencias de armas, proteger al Tribunal Penal Internacional (TPI) y exigir que se rindan cuentas por los crímenes atroces que Israel sigue cometiendo en el Territorio Palestino Ocupado".

Por su parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional ha aplaudido la decisión de Reino Unido y ha afirmado que este paso, junto a otros anunciados por Londres en este sentido, suponen "un paso hacia la rendición de cuentas" por parte de las autoridades israelíes.

"En medio de la limpieza étnica, el genocidio y el apartheid contra los palestinos, estas medidas constituyen un paso verdadero hacia la rendición de cuentas por las violaciones reiteradas y flagrantes del Derecho Internacional por parte de Israel", ha afirmado.

Así, ha resaltado que "el compromiso de prohibir el comercio de productos y ciertos servicios procedentes de los asentamientos, vetar la financiación de estos, rechazar el suministro de armas que contribuyan a la ocupación y apoyar la causa por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) representa un significativo cambio de rumbo".

En este sentido, ha recordado que "trabaja desde hace años" para "presionar por un cambio significativo", si bien ha apuntado que estos anuncios de Londres "no son el final del camino". "La prueba ahora es si estos compromisos son aplicados de forma adecuada y si se ven seguidos de acciones más amplias para que Israel rinda cuentas por sus crímenes y cumplir con las obligaciones de Reino Unido bajo el Derecho Internacional".

Las ONG han reaccionado así al veto comercial de Londres, París y Ottawa contra los asentamientos israelíes, una medida coordinada para prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales que ha sido considerada "correcta" pero "insuficiente" por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y respondida por parte de Israel con sanciones a doce políticos británicos.