Identificado como un adolescente uno de los dos muertos en la operación de Israel en Hebrón, Cisjordania

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades palestinas han denunciado este domingo que uno de los muertos a manos del Ejército de Israel durante una incursión llevada a cabo el sábado en la ciudad cisjordana de Hebrón es un adolescente de 17 años, tras una operación que se saldó con la muerte de dos palestinos y que se enmarca en el aumento de las redadas israelíes en Cisjordania.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que el fallecido ha sido identificado como Ahmed Jalil Ahmed al Rayabi, de 17 años, "tiroteado por el Ejército de ocupación en el área de Bab al Zauiya de Hebrón" durante la tarde del sábado.

Horas antes se había confirmado que el segundo fallecido era Naim abú Daud, trabajador de la limpieza de 55 años alcanzado por los disparos israelíes en la zona del suceso, mientras que el Ejército de Israel sostuvo que dos "terroristas" intentaron atropellar a militares, que respondieron abriendo fuego.

Sin embargo, fuentes militares israelíes indicaron posteriormente al diario 'The Times of Israel' que solo una persona conducía el vehículo y que el otro fallecido es un "civil no involucrado" en el incidente. Las tropas israelíes habrían trasladado posteriormente el cadáver de uno de los sospechosos, lo que habría resultado en la tardanza en su identificación.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado que el intento de atropello fue "una expresión del aumento de la ira en Cisjordania" y "resultado de la continua agresión por parte de la ocupación y sus crímenes diarios contra el pueblo palestino, la tierra y los lugares sagrados".

Así, ha expresado su pesar por la muerte del responsable de esta "operación heroica" y ha afirmado en un comunicado que "la continuación de las prácticas represivas de la ocupación criminal sionista (...) y sus planes de anexión y desplazamiento solo generarán más enfrentamientos".

"Nuestro pueblo pide una mayor unidad, resistencia frente a la arrogancia de la ocupación y los ataques de sus colonos, y firmeza frente a los planes coloniales de desplazamiento", ha zanjado el grupo islamista palestino, que ha reclamado en varias ocasiones incrementar los ataques contra las fuerzas israelíes en Cisjordania.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de un millar de palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.