November 7, 2026: HEBRON, PALESTINE - NOVEMBER 7, 2026: Israeli settlers gather at the Ibrahimi Mosque and in Hebron's Old City for Shabbat Chayei Sarah, amid closures and restrictions on Palestinian movement in the occupied West Bank. Israeli authorities - JNA / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mezquita de la localidad de Dahi, en la Baja Galilea, en el norte de Israel, ha sufrido daños por un incendio presuntamente provocado por extremistas judíos, en un ataque que la Policía de Israel investiga ya y que la oposición ha tildado de de "crimen de odio" ante las sospechas de que está relacionado con actuaciones de colonos.

La propia Policía ha indicado que el incendio ha sido declarado este jueves al amanecer, en circunstancias que por el momento se desconocen. Por su parte, el imán del templo, el jeque Jaled Zubi, ha relatado al portal Arab 48 que tres individuos no identificados intentaron acceder por la fuerza al edificio y, al no conseguirlo, arrojaron un cóctel molotov contra la planta baja, dando lugar al fuego que ha afectado parcialmente la estructura del edificio.

Los presuntos responsables han realizado además pintadas en hebreo en los muros exteriores de la mezquita, que aluden a la muerte en marzo del colono Yehuda Sherman, así como otras referencias relativas a ataques conocidos como 'price tag' y que implican amenazas en respuesta a la detención de extremistas por parte de las fuerzas israelíes y ataques por parte de palestinos en Cisjordania.

El líder opositor Yair Lapid ha condenado la quema y la ha definido como "un aborrecible crimen de odio", asegurando que "esto no es judío ni es israelí". Asimismo, ha reclamado que todos los implicados sean detenidos y ha exigido el fin de la "incitación desenfrenada contra los árabes de Israel", que ha atribuido tanto al primer ministro, Benjamin Netanyhu, como a sus ministros y a los discursos racistas en la Knesset.

Por su parte, el también opositor Yair Golan ha calificado el ataque de "terrorismo judío" y lo ha vinculado a una política gubernamental de incitación contra los ciudadanos árabes. En la misma línea ha acusado a Netanyahu y al ministro de Defensa, Israel Katz, de alimentar por intereses políticos las tensiones en Cisjordania, donde los episodios de violencia de colonos israelíes no cesan.

"Trataremos al terrorismo judío con mano de hierro", ha afirmado, antes de prometer que los responsables serán llevados ante la justicia. Golan ha reclamado además la formación de un nuevo Gobierno que sustituya al de Netanyahu y ha advertido de que "cada momento que este gobierno esté en el poder pone en peligro vidas humanas", apelando a priorizar la seguridad de todos los ciudadanos israelíes, tanto judíos como árabes.

En esta línea, el líder del partido Raam (Lista Árabe Unida), Mansur Abbas, ha denunciado asimismo el ataque contra la mezquita de Dahi como "un delito de odio, un acto terrorista y una profanación de un lugar sagrado" y ha subrayado que "no se trata de un hecho aislado", sino que es fruto de una "campaña de incitación" liderada por la extrema derecha "contra los ciudadanos árabes".

"Exijo al presidente del Gobierno, Netanyahu: detenga la incitación. Legitimar la violencia contra la comunidad árabe pone en peligro la vida de las personas", ha expresado en un mensaje difundido en redes sociales.

HAMÁS DENUNCIA QUE ESTE "ACOSO" BUSCA DESPLAZAR A LOS PALESTINOS

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado la agresión contra el templo de Dahli, así como los "lemas racistas" pitados en sus muros, y ha presentado este episodio como un acto de "terrorismo organizado" perpetrado por "milicias de colonos" que cuentan con el respaldo de las autoridades hebreas.

"Las mezquitas y los lugares sagrados islámicos en los territorios palestinos son objeto de repetidos ataques por parte de los colonos (...) bajo la protección de las fuerzas de ocupación o su incapacidad para prevenir estos ataques y exigir responsabilidades a los perpetradores", ha insistido la organización en un comunicado recogido por 'Filastin'.

En esta línea, el alto cargo de Hamás Abdul Rahman Shadid ha señalado que el objetivo de los "asesinatos, incendios, intimidación y acoso" vividos en Cisjordania no es otro que "desplazar a los palestinos y despojar a la tierra de sus habitantes". Todo ello, ha asegurado, es posible gracias al "apoyo y la protección de las instituciones políticas y de seguridad israelíes".

No obstante, Shadid ha recalcado que estos crímenes no lograrán sus objetivos y ha hecho un llamamiento a los palestinos de las aldeas y ciudades atacadas "dentro de los territorios ocupados, Jerusalén y Cisjordania" para que redoblen su capacidad de resistencia y activen "medidas de protección popular" para hacer frente a los ataques de los colonos.

La aldea de Dahi, situada en la zona de Marj Ibn Amer, se encuentra a unos 14 kilómetros de Nazaret y cuenta con apenas 712 habitantes, según datos de la Oficina Central de Estadística de Israel correspondientes a 2021.

El suceso se produce en un contexto de aumento de la violencia contra la población árabe israelí y horas después de que un conductor judío atropellara a varias personas en Kafr Qasim, en cuatro incidentes consecutivos registrados el miércoles por la noche, que dejaron ocho heridos, entre ellos tres mujeres, de acuerdo con informaciones de WAFA.

El Comité Popular de la localidad ha calificado lo ocurrido de "ataque terrorista", mientras que el Ayuntamiento no ha descartado otras hipótesis. La versión policial apunta a que el conductor actuó bajo los efectos de las drogas.