Archivo - March 29, 2026, UAE: MUSCAT, OMAN - MARCH 29: An oil tanker is anchored at the Muscat Anchorage on March 29, 2026 in Muscat, Oman. - Europa Press/Contacto/Elke Scholiers - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El superpetrolero saudí 'Sidr' ha sido interceptado cuando circulaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz, tras activar repentinamente sus sistemas de identificación, según han señalado medios iraníes después de que las autoridades navales de Reino Unido hayan informado, poco antes, de un "incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares".

"El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), ha recibido un informe sobre un incidente que involucra a un buque petrolero y fuerzas militares en el océano Índico", ha recogido el propio UKMTO en un breve comunicado.

En él, el organismo ha señalado que "las autoridades están al tanto y las investigaciones pertinentes continúan", y ha recomendado a los buques que tengan en cuenta "la información más reciente sobre seguridad marítima y que se mantengan al tanto de la evolución del entorno operativo".

Poco después, los principales medios iraníes han recogido que "el superpetrolero saudí 'Sidr' ha sido interceptado mientras transitaba por el corredor sur del estrecho de Ormuz", una franja meridional del estratégico paso empleada por Estados Unidos para facilitar el tránsito marítimo hacia y desde el golfo Pérsico.

En concreto, la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, ha indicado sin citar a ninguna autoridad que "el petrolero 'Sidr', con capacidad para transportar dos millones de barriles de petróleo, ha activado repentinamente su sistema de identificación automática mientras transitaba por el estrecho de Ormuz".

El 'Sidr', construido en 2019 con una eslora de 336 metros y una manga de 60 metros, aparece situado a escasos kilómetros de la costa omaní en la mayoría de webs de seguimiento del tráfico marítimo, y, en concreto, VesselFinder señala que habría fondeado.

Poco más tarde, el UKMTO ha publicado un segundo comunicado en el que, si bien no ha precisado si se trata del mismo navío, recoge "un incidente a 17 millas náuticas (31,5 kilómertos) al este de Jasab, Omán" --zona coincidente con la señalada en las principales plataformas de monitoreo-- en el que "un buque ha informado haber sido alcanzado por tres proyectiles desconocidos mientras realizaba un tránsito de salida por el estrecho de Ormuz".

"No se han reportado víctimas ni impacto ambiental", subraya el centro de operaciones británico, que agrega que "las autoridades están investigando" antes de recomendar de nuevo a los buques que "transiten con precaución e informen a UKMTO sobre cualquier actividad sospechosa".

Irán se ha pronunciado en repetidas ocasiones contra la viabilidad del tránsito marítimo a través del corredor sur. De hecho, el pasado martes, al anunciar un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el estratégico paso, Teherán aseguró que el pacto incluye el cierre de esta ruta, que Estados Unidos alega controlar en coordinación con socios regionales.

Este mismo domingo, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní había afirmado durante la madrugada que un "superpetrolero" quedó "completamente inmovilizado" tras incendiarse por el impacto de dos minas navales mientras "transitaba por la ruta ilegal al sur del estrecho de Ormuz".

"El destino de los buques que violen las normas de seguridad del estrecho de Ormuz no será diferente", indicó, en alusión a las normas impuestas por Teherán, que ciñen al norte del estratégico paso el tráfico naval.

El Ejército de Estados Unidos, con todo, ha tachado de "falsas" esas declaraciones, denunciando en cambio "otro intento de la Guardia Revolucionaria de intimidar al transporte comercial regional mediante desinformación".