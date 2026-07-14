O.Próximo.-AMP.- Irán anuncia ataques contra la base estadounidense de Jufair en Bahréin y otras posiciones en Jordania

Archivo - HANDOUT - 15 January 2021, Iran, ---: A picture made available on 16 January 2021 shows Iranian long range missiles launching during a military drill held as part of the 15th Great Prophet manoeuvrers at an undisclosed location in Iran's Great S - -/Islamic Revolutionary Guard Co / DPA - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado en la madrugada de este martes ataques contra la base naval estadounidense de Jufair en Bahréin, sede de las fuerzas navales del Comando Central del Ejército y de la Quinta Flota de Estados Unidos, y también contra posiciones estadounidenses en Jordania, en el marco de la tercera noche consecutiva de ataques intercambiados entre Washington y Teherán en Oriente Próximo.

"Los valientes guerreros de la Armada de la Guardia Revolucionaria, en la segunda oleada de la Operación Nasr 2 (...) han atacado y destruido con sus misiles y drones varios depósitos de municiones, un centro de comunicaciones por satélite y el edificio de residencia de las fuerzas estadounidenses en la base de Jufair, en Bahréin", ha anunciado el brazo militar en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la propia Guardia islámica.

Lo ha hecho tras afear los últimos ataques lanzados por Washington contra zonas costeras y enclaves militares estratégicos ubicados en el sur del territorio iraní, tras lo cual ha remarcado que "la operación de contraofensiva continúa".

Esta fase, en concreto, habría "incendiado los tanques de combustible" de la Quinta Flota y "destruido el radar Patriot, el radar de control aéreo de la flota y un sistema de radar de alerta temprana C-RAM", según ha afirmado la Guardia Revolucionaria en un comunicado posterior.

Asimismo, "el centro de control y monitoreo de las embarcaciones guiadas no tripuladas también ha sido completamente destruido" en el ataque iraní, según el órgano militar, que ha reiterado que "la operación de contraofensiva continúa".

Apenas unas horas antes, el Ministerio del Interior de Bahréin ha informado de la activación de las sirenas de alarma en el territorio nacional, instando a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más próximo.

IRÁN ATACA POSICIONES DE EEUU EN JORDANIA

Apenas unos minutos después, la Guardia Revolucionaria Islámica ha difundido otro comunicado en el que ha querido enviar "un mensaje importante" a la "honorable y musulmana nación de Jordania" al tiempo que ha anunciado bombardeos contra instalaciones estadounidenses en el país.

"Hoy (martes), los guerreros del Islam, en la tercera fase de la segunda oleada de la Operación Nasr 2 (...), han atacado con misiles balísticos importantes instalaciones y la posición del enemigo estadounidense en una base aérea ocupada por el Ejército estadounidense asesino de niños en su territorio, que había sido utilizada para atacarnos, y han castigado a los criminales estadounidenses por sus acciones", reza la nota, que recuerda el ataque norteamericano contra una escuela en Minab, en el sur de Irán.

Al hilo, el órgano militar iraní ha apelado al "noble pueblo" jordano, al que ha transmitido su "amor" subrayando "no tener enemistad alguna" con su país, que "más que ninguna otra nación, comprende el dolor y la opresión del pueblo palestino, y es consciente de los crímenes del régimen sionista en la masacre de 70.000 palestinos, incluyendo 20.000 niños, en Gaza, que se ha llevado a cabo con la intervención directa de Estados Unidos".

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania han confirmado la entrada en su espacio aéreo de misiles iraníes, afirmando que "los sistemas de defensa aérea interceptaron y derribaron, al amanecer del martes, cuatro misiles (...) procedentes de territorio iraní".

En concreto, un responsable no identificado del Comando General del Ejército ha indicado que "no se han registrado víctimas ni daños materiales" y que "los equipos del Cuerpo Real de Ingenieros se han ocupado de los fragmentos que cayeron en varios lugares (...) y han tomado las medidas necesarias para asegurar los sitios y mantenerlos".

"Cualquier intento de infringir la soberanía del Reino o violar su espacio aéreo será respondido con firmeza", ha reivindicado, enfatizando que "las Fuerzas Armadas no dudarán en tomar todas las medidas necesarias para proteger la patria y defender su seguridad y estabilidad".

Estos dos ataques contra posiciones de Estados Unidos en países de Oriente Próximo se han producido al tiempo que, durante esta última noche y madrugada, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha manifestado haber lanzado una nueva andanada de ataques aéreos contra "objetivos militares en todo Irán", entre ellos Bushehr, Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, con el fin de "mermar aún más la capacidad de Irán para atacar el transporte marítimo comercial".

Para ello, reza el texto, las fuerzas del CENTCOM han empleado munición de precisión contra los sistemas de defensa costera iraníes, las bases de misiles y drones, y las capacidades marítimas. Todo ello mientras, actualmente, hay "más de 50.000 militares estadounidenses desplegados en todo Oriente Próximo", según ha agregado la autoridad.