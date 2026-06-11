Archivo - 30 December 2022, Iran, Strait Of Hormuz: Iranian navy troops take part in the annual military drill in the coastal area of the Gulf of Oman and near the strategic Strait of Hormuz. Photo: Iranian Army Office/ZUMA Press Wire/dpa - Iranian Army Office/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria iraní ha informado en la madrugada de este jueves del lanzamiento de dos nuevas oleadas de ataques contra bases e intereses estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Jordania, arguyendo que se trata de una "respuesta" al "ataque" del Ejército estadounidense horas antes contra diversos enclaves de la República Islámica.

Concretamente, la fuerza castrense ha asegurado haber atacado "18 objetivos importantes" pertenecientes al "malvado" Ejército estadounidense, entre los cuales ha hecho referencia a las bases aéreas de Alí al Salem y Ahmad al Jaber, en Kuwait, así como a la de Sheij Isa, en Bahréin, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Lo ha hecho alegando que se trata de un "castigo al agresor" y "en respuesta al ataque del Ejército estadounidense asesino de niños contra algunas de las unidades de servicio y puestos costeros de la Guardia Revolucionaria, el cuartel general de la Policía y la zona del aeropuerto de Bandar Abbas", en el sur del país.

A su vez, Teherán ha sumado el lanzamiento de "diversos tipos" de drones "destructivos" contra la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin y, en concreto, contra antenas de comunicaciones e instalaciones de radar del sistema de misiles Patriot.

Asimismo, ha resaltado que entre los objetivos ha estado también la base aárea de Azraq, situada en Jordania, contra la que la Guardia Revolucionaria ha asegurado haber lanzado doce misiles balísticos, "destruyendo las instalaciones y un gran número de aviones de combate".

Durante los ataques, la Embajada de Estados Unidos en Amán ha emitido una alerta de seguridad para pedir a los estadounidenses que "buscaran inmediatamente refugio" ante el lanzamiento de misiles y drones contra el país.

Tras ello, el Ejército jordano ha asegurado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 20 misiles lanzados desde Irán contra Azraq, en la provincia de Zarqa, y ha indicado que los fragmentos de las interceptaciones no han causado víctimas ni daños.

"Las Fuerzas Armadas jordanas están supervisando los acontecimientos regionales y operan al máximo nivel de preparación para proteger el espacio aéreo del Reino y defender su soberanía e integridad territorial, y no permitirán ninguna violación del espacio aéreo jordano por parte de nadie", ha recalcado en un comunicado.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin ha denunciado que una niña de once años ha resultado herida de levedad a causa del ataque contra el país, donde también se han registrado daños materiales en Hamad y la capital, Manama, según un mensaje en redes sociales.

Kuwait se ha limitado a confirmar que sus sistemas de defensa antiaérea han "respondido" a "objetos aéreos hostiles" lanzados contra el país. Asimismo, ha anunciado ya el reinicio de operaciones aeroportuarias, después de una breve suspensión a causa de los ataques.

Esta andanada de ataques se enmarca en la segunda jornada consecutiva de agresiones intercambiadas en la región entre Washington y Teherán, en la medida en que en la víspera la Guardia Revolucionaria reivindicó el lanzamiento de una oleada de ataques con drones contra bases estadounidenses ubicadas en Bahréin y otros puntos de Oriente Próximo, en una acción que calificó de "represalia" por las agresiones perpetradas por Estados Unidos contra diversos enclaves de la República Islámica.