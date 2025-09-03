El Shin Bet indica que los sospechosos pretendían usar drones con explosivos para matar al ministro de Seguridad Nacional

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este miércoles la desarticulación de una supuesta célula del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que planeaba el asesinato del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, con el uso de drones cargados de explosivos.

El Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior de Israel, ha indicado que la operación fue llevada a cabo durante las últimas semanas en la localidad cisjordana de Hebrón, antes de afirmar que hay varios sospechosos detenidos, sin más detalles al respecto, según ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

"El Shin Bet seguirá trabajando para impedir cualquier intento por parte de Hamás para promover actividades terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos", ha apuntado el organismo, que ha destacado que "actuará para procesar a los implicados en estas actividades".

El propio Ben Gvir ha dado posteriormente las gracias al Shin Bet por esta operación. "Gracias al Servicio General de Seguridad por arrestar a otra célula que intentaba asesinarme. Los terroristas que han sido capturados conocerán ahora las condiciones que viven los terroristas en nuestras prisiones", ha agregado en un mensaje en su cuenta en la red social X.

"No seré disuadido y no seré atemorizado. Hamás ya ha intentado eliminarme cinco veces y han fracasado en todas ellas, esta vez también", ha recalcado en un videocomunicado recogido por 'The Times of Israel'. "Seguiré encabezando una política de línea dura en las prisiones israelíes contra el terrorismo, reclamando una victoria total en Gaza y la eliminación total de Hamás del mapa", ha agregado.

"Los terroristas deben saber que, en lugar da dañarnos, seremos nosotros los que les causaremos daño, en todo lugar y en todo momento", ha zanjado el líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit (Hogar Judío), sin que Hamás se haya pronunciado al respecto.