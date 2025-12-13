O.Próximo.- AMP.- Israel anuncia que ha matado al 'número dos' de las milicias de Hamás en la Franja de Gaza

December 8, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Teams affiliated with Hamas military wing, the Al-Qassam Brigades, and officials from the International Committee of the Red Cross (ICRC) along with heavy machinery belonging to Egypt conduct - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este sábado que el Ejército ha matado en un ataque aéreo al considerado como segundo responsable más importante de las milicias del movimiento palestino Hamás en Gaza: el jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, Raad Saad.

Saad fue alcanzado por el impacto de un proyectil cuando viajaba en un vehículo cerca del cruce de Nabulsi, en el suroeste de la ciudad de Gaza, junto a otras tres personas, también muertas. Hamás se ha limitado a confirmar el ataque contra el vehículo, "un coche civil señalado por parte de la aviación sionista", que representa "otra violación criminal del acuerdo de alto el fuego".

En su comunicado, la oficina de Netanyahu asegura que "Saad fue uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre, y actualmente está involucrado en la reconstrucción de la organización terrorista, planificando y ejecutando ataques contra Israel y reconstruyendo una fuerza de ataque, en flagrante violación de las reglas de alto el fuego y los compromisos de Hamás de respetar el plan del presidente Trump".

Netanyahu ha denunciado que "en lugar de fomentar la desmilitarización, estaba implicado en el rearme para perpetrar atentados terroristas".

El comandante fallecido era considerado como la mano derecha del actual líder de las milicias de Hamás en el enclave palestino, Izz al Din Haddad.

Netanyahu ha manifestado además que el ataque contra Saad fue ejecutado en represalia a la explosión de un artefacto que ha dejado heridos a dos militares israelíes en la Línea Amarilla de Gaza, que delimita las posiciones actuales del Ejército israelí en el enclave.

"Quienquiera que levante la mano contra Israel y haga daño a militares de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) verá su mano cortada, en Gaza o en cualquier otro lugar", ha advertido el dirigente israelí.

El diario israelí 'Yedioth Aharonoth' ha informado citando fuentes de que el ataque se produjo a las 14.49 horas, mientras que se informó a Estados Unidos del mismo a las 15.09 horas, lo que supondría un incumplimiento de los protocolos acordados entre Estados Unidos e Israel sobre la información previa a este tipo de acciones.

De hecho, fuentes del aparato de seguridad israelí han explicado al diario que este ataque no tiene relación con el incidente de la Línea Amarilla en Jan Yunis, un argumento que buscaría justificar la acción y evitar perjudicar la entrega del último cadáver isrealí que deben entregar las milicias gazatíes en virtud del acuerdo de alto el fuego, el de Ran Gvili.