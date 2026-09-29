O.Próximo.- AMP.- Israel anuncia la muerte de un comandante de una brigada de Hamás en el norte de la Franja de Gaza

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este martes la muerte de un comandante de una brigada del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque perpetrado contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

El primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Netanyahu e Israel Katz, respectivamente, han señalado en un comunicado conjunto que el muerto es Ezeldín al Bik, "comandante de la Brigada Norte de Hamás".

Así, han apuntado que el hombre "estaba implicado en planes terroristas contra las fuerzas israelíes y trabajó para reclutar a operativos para la organización", al tiempo que han aplaudido al Ejército por su "decidida acción" contra "comandantes y terroristas de Hamás".

"Seguiremos persiguiendo y dando caza a todos los terroristas de la organización, desde sus comandantes hasta el último de sus operativos, dondequiera que se escondan, hasta que Hamás deje de existir en Gaza", han zanjado en su comunicado.

Por su parte, el Ejército de Israel ha indicado que Al Bik, quien ocupaba el cargo desde el asesinato en noviembre de 2023 de Ahmed Ghandur --cerca de un mes después del inicio de la ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre--, había sido previamente oficial de Inteligencia de la Brigada Norte.

"Como parte de sus labores, era responsable de la gestión de las actividades de los terrorista de la brigada y les daba órdenes para impulsar y ejecutar planes terroristas contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ciudadanos del Estado de Israel", ha explicado.

Además, ha reseñado que Al Bik "trabajó para intentar restaurar las capacidades de la brigada, que sufrió daños críticos durante la guerra", al tiempo que ha apuntado que el hombre "suponía una amenaza inminente para las fuerzas de las FDI y los ciudadanos de Israel, por lo que fue eliminado en un bombardeo de precisión".

La muerte de Al Bik, también conocido como 'Abú Hamza', ha sido confirmada por el diario palestino 'Filastin', quien ha agregado que Israel lanzó tres misiles contra el apartamento de la ciudad de Gaza en el que se encontraba, antes de especificar que ya sobrevivió en mayo a otro intento de asesinato por parte de Israel.

Al Bik se convierte así en el tercer comandante de brigada de Hamás cuya muerte anuncia Israel durante las últimas semanas, después de los de la Brigada de Rafá, el 15 de septiembre, y la Brigada de Jan Yunis, cuatro días antes.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el lunes a más de 1.420 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.000 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.