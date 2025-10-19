O.Próximo.- AMP.- Israel bombardea el sur de Gaza tras denunciar un ataque de Hamás contra sus militares en Rafá

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado una serie de bombardeos contra ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza, tras un presunto ataque de Hamás contra una unidad de ingenieros y su refuerzo militar, según han informado fuentes de seguridad a varios medios israelíes, en pleno alto el fuego en el enclave palestino.

A la espera de que las Fuerzas de Defensa de Israel y Hamás hagan un comunicado oficial, fuentes militares han confirmado al portal israelí Walla y al diario 'Times of Israel' ataques aéreos y terrestres en Rafá en respuesta a un asalto contra una excavadora militar israelí encargada de destruir túneles de la organización islamista.

Una unidad de infantería acudió a la zona del incidente, donde protagonizó un breve enfrentamiento a tiros contra los agresores, de momento sin víctimas confirmadas.

Fuentes del movimiento islamista palestino, por contra, han denunciado ante el diario 'Filastín', próximo al movimiento, al menos tres incursiones militares a las afueras del este de la ciudad para escoltar a la milicia dirigida por Yasser Abu Shabab, colaboradores israelíes que ahora mismo están siendo objeto de una campaña de persecución por parte de la policía interna de Hamás; versión repetida por fuentes locales a la cadena BBC.

Los residentes que viven al sur del Hospital Europeo, el lugar más cercano al incidente, han informado a la cadena británica que los tiroteos han ido acompañados de bombardeos israelíes en varias partes de la ciudad, sin que de momento haya constancia de víctimas.

Mahmoud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, declaró a la BBC, no ha querido confirmar de momento ningún aspecto porque los equipos de rescate son incapaces de acudir al lugar debido a la presencia israelí en la zona. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, abandonaron rápidamente el Consejo de Ministros de este domingo para evaluar la situación con el resto de la cúpula de seguridad.

Entre las medidas de represalia que contemplan, según fuentes del Gobierno al diario 'Yedioth Aharonot', existen la posibilidad de lanzar una nueva campaña de ataques aéreos o la de restringir la ayuda humanitaria pactada con el alto el fuego de hace una semana, pero descartan de momento la reanudación de la ofensiva terrestre.

Por otro lado, fuentes militares israelíes han informado al Canal 12 de la televisión israelí de que dos presuntos milicianos de Hamás han muerto por disparos del Ejército tras cruzar la "línea amarilla" que delimita las posiciones israelíes tras el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 3 de octubre.