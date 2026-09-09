O.Próximo.-AMP.- Israel denuncia un "patrón" del Gobierno británico: "No pierde ninguna oportunidad de atacarnos"

Archivo - 05 May 2026, Berlin: Israeli Foreign Minister Gideon Saar, speaks during a joint press conference with Johann Wadephul, German Foreign Minister, after their meeting in Berlin. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores israelí ha denunciado este miércoles un "patrón" por parte del Gobierno de Reino Unido, en particular desde la llegada del Partido Laborista, asegurando que no "pierde ninguna oportunidad" de atacar a Israel.

"Negociaciones comerciales congeladas. Cooperación congelada. Restricciones en defensa. Un Estado palestino virtual. Sanciones a israelíes. Y ahora un boicot", ha señalado la diplomacia israelí en una serie de mensajes en redes sociales, en referencia a las medidas adoptadas por Londres para vetar el comercio con los asentamientos en territorios ocupados.

"Esto es un patrón. Este Gobierno laborista de Reino Unido no pierde ninguna oportunidad de atacar a Israel", ha afeado.

De esta forma ha señalado que el Ejecutivo de Andy Burnham "no puede emprender una campaña contra Israel y luego esperar ser tratado como un actor creíble en la región".

Israel ha defendido las represalias adoptadas, incidiendo en que "toda medida hostil tiene una consecuencia". "Sigan apuntando a Israel. Sigan perdiendo influencia", ha apuntado, reiterando que el Partido Laborista está haciendo que Reino Unido "sea irrelevante".

El ministro de Exteriores de Reino Unido, David Miliband, anunció que Londres vetará el comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania, en respuesta conjunta con Francia y Canadá ante el auge de la violencia de los colonos.

En una respuesta casi inmediata, Israel contestó que cerrará el consulado británico en Jerusalén e impondrá sanciones a políticos británicos, en su mayoría laboristas. Miliband ha lamentado la reacción de Israel, pero ha insistido en que el paso dado "es lo correcto" para defender la solución de dos Estados y frenar la violencia en Cisjordania.