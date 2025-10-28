Israel dice que los restos entregados por Hamás son de un rehén cuyo cadáver fue recuperado en 2023

Personal del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) durante las labores de búsqueda de los restos de rehenes israelíes en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han afirmado este martes que los restos entregados el lunes por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) corresponden a Ofir Tzarfati, cuyo cadáver fue recuperado por el Ejército israelí en la Franja de Gaza en diciembre de 2023, por lo que ha acusado al grupo de "una clara violación" del acuerdo firmado hace más de dos semanas tras la propuesta de Estados Unidos.

"Tras completar el proceso de identificación, se determinó que anoche se devolvieron restos correspondientes al difunto rehén Ofir Tzarfati, quien fue recuperado en la Franja de Gaza en una operación militar hace unos dos años", ha dicho la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado en su cuenta en la red social X. "Su familia ha sido notificada", ha agregado.

"Esto supone una clara violación del acuerdo por parte de la organización terrorista Hamás", ha señalado, antes de confirmar que Netanyahu encabezará en las próximas horas "una reunión de seguridad con los jefes del Ministerio de Defensa en la que discutirán las medidas que puedan ser adoptadas por Israel ante las violaciones", sin que por ahora haya más detalles al respecto.

Tras ello, fuentes de la oficina de Netanyahu han afirmado en declaraciones al diario 'The Times of Israel' que la reunión no ha sido convocada únicamente por este último hecho, sino por las "mentiras" de Hamás y "el hecho de que lleven dos semanas violando" el acuerdo alcanzado a mediados de octubre.

"Hemos esperado pacientemente porque entendemos que requiere tiempo localizar, excavar, extraer y devolver. Todo eso lleva tiempo", ha afirmado, si bien ha insistido en que el grupo "ha cruzado una línea roja" después de que un dron israelí grabara supuestamente a miembros de Hamás cavando un agujero al que habrían trasladado posteriormente los restos entregados el lunes.

Así, ha subrayado que "se ha expuesto el 'modus operandi' de Hamás". "Es todo un espectáculo, como su campaña sobre la hambruna. Falsifican todo, todo es una mentira", ha denunciado. "No hay mayor mentira que trasladar un buldócer para cavar una tumba, poner un cuerpo ahí y cubrirlo. Es importante", ha zanjado.

La familia de Tzarfati ha destacado durante la jornada que ha podido ver el citado vídeo y ha cargado contra los "despreciables" actos de Hamás. "Nos fuimos a dormir esperando y deseando que otra familia cerrara un tortuoso círculo de dos años y lograr la vuelta de su ser querido para su entierro", ha lamentado.

"Una vez más, fue un engaño a costa de nuestra familia, en un momento en el que intentamos recuperarnos", ha dicho, al tiempo que ha reseñado que estas acciones, sobre las que Hamás no se ha pronunciado, "son una despreciable manipulación diseñada para torpedear el acuerdo y abandonar la entrega de todos los rehenes". "Es la tercera vez que nos vemos forzados a abrir la tumba de Ofir para volver a enterar a nuestro hijo", ha zanjado.

Horas antes, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, había negado que el grupo tenga información sobre la ubicación de los cadáveres de los rehenes que aún no ha entregado a Israel, antes de insistir en que la formación islamista procederá a ello "lo antes posible", entre las críticas de las autoridades israelíes por los retrasos en el proceso.

El propio Qasem ha acusado a Israel de "poner obstáculos" a la aplicación del acuerdo. "A la ocupación no le gusta que el acuerdo salga como estaba planeado", ha afirmado, según ha informado el diario palestino 'Filastin'. "Estamos comprometidos con lo pactado y en el centro de este compromiso está la entrega del resto de cuerpos. Trabajamos a contrarreloj para lograrlo", ha apostillado.

El citado acuerdo entre Israel y Hamás llevó aparejado un alto el fuego en Gaza y la liberación por parte del grupo palestino de los 20 rehenes que seguían con vida. Además, ha entregado 15 cadáveres, por lo que las autoridades israelíes siguen a la espera de otros trece cuerpos de secuestrados durante los ataques del 7-O, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 raptados, según el Gobierno de Israel.

Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado cerca de 200 cadáveres, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria.