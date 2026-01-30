Israel echa al jefe diplomático de Sudáfrica tras la expulsión de su representante en Pretoria

Archivo - CAPE TOWN, Nov. 30, 2025 -- A demonstrator, standing on the iconic Nelson Mandela glasses sculpture, holds a Palestinian flag during a rally marking the International Day of Solidarity with the Palestinian People in Sea Point, Cape Town, South - Europa Press/Contacto/Shakirah Thebus - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha decidido este viernes echar del país al encargado de negocios sudafricano, Shaun Byneveldt, en respuesta a la expulsión de su homólogo israelí en Pretoria, Ariel Seidman, en un paso más del conflicto diplomático entre ambos por la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza.

El Ministerio de Exteriores sudafricano ha declarado a Seidman "persona non grata" tras una serie de "violaciones inaceptables" cometidas por el encargado de negocios y que incluyen "el uso reiterado de las plataformas oficiales de redes sociales israelíes para lanzar insultos" contra el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y "la omisión deliberada de informar" al Gobierno sobre "supuestas visitas de altos funcionarios israelíes".

Sudáfrica entiende que estas acciones "representan un grave abuso del privilegio diplomático y una violación fundamental de la Convención de Viena", y dañan "sistemáticamente la confianza y los protocolos esenciales para las relaciones bilaterales", por lo que da Seidman 72 horas para abandonar el país.

"Instamos al Gobierno israelí a garantizar que su futura conducta diplomática demuestre respeto por la República y los principios establecidos de la interacción internacional", añade el Gobierno sudafricano.

RESPUESTA DE ISRAEL

Por su parte, Israel ha respondido con la misma moneda y ha dado un plazo de 72 horas al encargado de negocios sudafricano, Shaun Byneveldt, a quien ha declarado persona non grata después de "los falsos ataques de Sudáfrica contra Israel en el ámbito internacional y la medida unilateral e infundada" de expulsar a Seidman.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha informado de que no se descaran "medidas adicionales" a su debido tiempo.

Este nuevo episodio del conflicto diplomático entre ambos se produce después de que el Gobierno israelí retirara en noviembre de 2023 a su embajador en Sudáfrica en cuanto Pretoria anunció su intención de presentar un caso por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).