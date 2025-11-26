O.Próximo.- AMP.- Israel identifica los restos del último cuerpo entregado por Hamás

Archivo - Imagen de archivo de vehículos del Ejército de Israel. - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este miércoles que los restos del último rehén entregado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) han sido identificados y corresponden a Drod Or, secuestrado cuando se encontraba en su vivienda en Beeri durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Queremos compartir el dolor y la pena con su familia a medida que intentamos lograr el regreso de todos los rehenes fallecidos en el marco del acuerdo alcanzado", han indicado las Fuerzas Armadas en un comunicado.

En este sentido, ha afirmado que Hamás "debe cumplir su parte del pacto y poner en marcha todas las medidas necesarias para entregar los restos de todos los rehenes a sus familias para que estas puedan enterrar sus cuerpos de forma digna".

Por su parte, el Gobierno ha mostrado su "más profunda tristeza a la familia de Or y a las de todos los rehenes". "Trabajamos con compromiso y determinación, de forma incansable, para traer de vuelta los restos de todos los rehenes para que reciban un entierro apropiado en su país", ha indicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

"Instamos a Hamás a cumplir con los compromisos alcanzados con los mediadores en el marco del acuerdo y devolver sus cuerpos". "No vamos a malgastar esfuerzos hasta que todos hayan vuelto, hasta el último de ellos", ha apuntado.

En respuesta, el portavoz del grupo islamista palestino, Hazem Qasem, ha destacado que la entrega de este cadáver "se enmarca en el firme compromiso de Hamás a la hora de poner fin completamente al proceso de intercambio". "Estamos haciendo esfuerzos continuos para completarlo, pese a las grandes dificultades existentes", ha afirmado.

Qasem ha hecho hincapié en que "a cambio de este compromiso por parte de Hamás, los mediadores deben presionar a la ocupación sionista para que aplique el requisito de poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y forzarla a que detenga las violaciones (del alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre)", según un comunicado publicado por el grupo.

La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 29 de los rehenes fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado más de 300 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.