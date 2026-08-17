Archivo - June 24, 2026, Tel-Aviv, Israel: TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 24, 2026: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu delivers a keynote address during the annual Local Government Conference in Tel Aviv. The event was attended by senior Israeli governmen - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este lunes la creación de dos grupos de trabajo en el marco de la Junta de Paz, uno de ellos con vistas a acelerar la "desmilitarización" de la Franja de Gaza.

"Se acordó crear dos grupos de trabajo: uno sobre el desarme y la desmilitarización de Gaza", ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales, donde ha incidido en que "tanto Israel como la Junta de Paz están decididos a que se lleve a cabo con celeridad y se complete antes de que se inicie cualquier proceso de reconstrucción" en el enclave palestino.

El segundo grupo de trabajo, abordará "el saneamiento, el agua potable y otras cuestiones de salud pública para la población de Gaza, que también afectan a la población de Israel", ha indicado Netanyahu, tras unas "conversaciones profundas y constructivas" con la Junta de Paz encabezada por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, que no se ha pronunciado hasta el momento sobre este anuncio.

Sus palabras llegan después de rechazar la 'hoja de ruta' para la segunda fase del plan formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contempla el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas, así como la retirada del Ejército israelí de la Franja de Gaza.

Este mismo lunes, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha recibido en Jerusalén al director de la Junta de Paz y al enviado especial de Estados Unidos Jared Kushner --que en la víspera se reunió con la delegación negociadora de Hamás en El Cairo--, a quienes ha agradecido sus "continuos esfuerzos" para avanzar en el citado plan para Gaza.

"Me impresionó que los intereses de seguridad de Israel constituyan un elemento importante y fundamental de su plan. He elogiado y apoyado sus esfuerzos por garantizar un futuro más prometedor y seguro para el pueblo de Israel, la población de Gaza y toda la región", ha asegurado Herzog en sus redes sociales.