Israel mata a cuatro supuestos miembros de Hamás, en Gaza, incluido un "comandante" del brazo armado

Archivo - 30 July 2026, Palestinian Territories, Nusairat: Palestinians inspect the damage caused by an Israeli airstrike that targeted a house belonging to the al-Qalqili family in al-Bureij refugee camp, in the central Gaza Strip. Photo: Hassan Al-Jedi/ - Hassan Al-Jedi/APA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de un supuesto "comandante" del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, y otros tres miembros del grupo en varios bombardeos ejecutados el jueves en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.

"En un bombardeo de precisión lanzado en la noche del jueves, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet asesinaron en el área de Jan Yunis a Muhamad Yazuri, quien era comandante de la Brigada Jan Yunis del brazo militar de Hamás en la Franja", ha señalado el Ejército en un comunicado.

Así, ha manifestado que Yazuri "era responsable de gestionar las actividades de los terroristas de la brigada y de dirigir sus actividades a la hora de preparar y ejecutar planes contra las FDI y el Estado de Israel", antes de resaltar que el ataque mató además a Hudaifa Mamar, "comandante de compañía", y a Muhamad Bahjat Rachi, "otro terrorista del ala militar de Hamás".

Por otro lado, el Ejército de Israel ha anunciado más tarde en un breve comunicado la muerte del líder de una unidad de francotiradores de la Brigada Rafá de Hamás durante otro ataque aéreo israelí perpetrado en la víspera en el sur del enclave palestino.

"El Ejército israelí y el Shin Bet (servicio de Inteligencia interior) atacaron ayer el área de Jan Yunis y eliminaron al terrorista Moamen Jabr al Sayed Abu Labda, jefe de una unidad de francotiradores de la Brigada Rafá de la organización terrorista Hamás", ha detallado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han señalado además que el hombre estaba "llevando a cabo entrenamientos" en todo Gaza a fin de "dañar a civiles israelíes" y a las tropas del Ejército con nuevos ataques, así como con el objetivo de "restablecer las capacidades de Hamás" en el enclave. "Fue neutralizado con el fin de eliminar la amenaza que representaba", ha agregado.

Las Brigadas Ezeldín al Qasam han confirmado la muerte de Muhamad Yazuri, si bien no se han pronunciado sobre el resto de los integrantes de la milicia muertos en ataques perpetrados en el enclave pese al citado alto el fuego. Durante este periodo han muerto cerca de 1.360 palestinos por ataques de Israel, según las autoridades de Gaza, que elevan a 73.670 los muertos desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023.