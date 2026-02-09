O.Próximo.- AMP.- Israel mata a un palestino en un nuevo ataque contra el norte de Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

February 6, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians inspect the damage after Israeli aircraft targeted a five floor house last night, in Khan Yunis southern Gaza Strip on February 6, 2026. The war was sparked by Hamas's - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este lunes a un palestino en un ataque contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2024 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el hombre, identificado como Nabil Muhamad Ahmad al Rahal, de 54 años, ha muerto en el ataque contra la localidad de Beit Lahia (norte), un extremo confirmado por fuentes del diario palestino 'Filastin'.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de más de una veintena de "terroristas" detenidos la pasada noche en operaciones desarrolladas en Cisjordania para "frustrar intentos terroristas".

Uno de los detenidos estaría implicado en la compra y posesión de armas, según el comunicado militar, que destaca que además los sospechosos preparaban ataques contra fuerzas militares israelíes y contra ciudadanos del Estado de Israel. Otros cuatro sospechosos fueron detenidos en la incursión, de la que no dan más detalles.

En Yabad fueron detenidos otros siete "terroristas" que "participaban en la producción de explosivos y en el tráfico de armas". Otras nueve personas fueron arrestadas durante la operación, incluidos "tres terroristas que intentaron dañar a nuestras fuerzas".

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo lunes a 581 los muertos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego. Así, han resaltado que desde el inicio de la ofensiva tras los ataques del 7 de octubre de 2023 se han confirmado 72.032 palestinos muertos y 171.661 heridos.