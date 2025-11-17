O.Próximo.-AMP.-Israel mata a tres palestinos, entre ellos un niño, en ataques en el norte de Gaza pese al alto el fuego

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este lunes a tres palestinos en ataques perpetrados en el norte de la Franja de Gaza a pesar del acuerdo firmado en octubre entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave, que llevó aparejado un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, dos hombres han muerto a causa de sendos ataques con drones en Beit Lahia y Atrara, mientras que un niño ha muerto tras ser tiroteado en el barrio de Shujaia, situado en el este de la ciudad de Gaza.

El Ejército israelí ha indicado que "varios terroristas fueron identificados tras cruzar la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas al hilo del acuerdo-- y enterrando objetos sospechosos cerca de elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operaban en el norte de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellos".

Así, ha indicado que "uno de los terroristas fue eliminado" en un ataque con dron, antes de agregar que "el resto de terroristas se retiraron de la zona y volvieron a la zona al oeste de la 'línea amarilla'", sin especificar a qué incidente se refiere con estas acusaciones.

Las FDI han apuntado además que otro "terrorista" fue "eliminado" tras "cruzar la 'línea amarilla' y acercarse a las fuerzas de una forma que suponían una amenaza inmediata", antes de insistir en que sus militares "están desplegados en la zona en línea con el acuerdo de alto el fuego y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el domingo a 266 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, un periodo en el que además se han registrado 635 heridos y se han recuperado 548 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelíes o por los ataques del Ejército de Israel.