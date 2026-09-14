Archivo - July 30, 2026, Gaza, Palestine, State of: GAZA Gaza, PALESTINE - JULY 30, 2026: Palestinians inspect damaged homes following an Israeli airstrike that struck the Shamia family house overnight in Gaza City, causing extensive destruction to the ta - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha tachado de "totalmente falso" que sus fuerzas planearan y ejecutaran un ataque en la Franja de Gaza para el que se anticipase cerca de medio millar de víctimas civiles, tras la divulgación este domingo en redes de un extracto de 'NAZA' --el nuevo documental de dos de los directores de 'No Other Land', Yuval Abraham y Rachel Szor-- en el que un militar israelí, bajo condición de anonimato, hace esa afirmación.

"Esto es totalmente falso. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) nunca han planeado, aprobado ni llevado a cabo un ataque en Gaza en el que se previera la muerte de 500 civiles o de un número siquiera cercano a esa cifra", ha declarado en redes el propio Ejército, citando la publicación por parte de un usuario de un extracto de 'NAZA' en el que un militar describe ese ataque.

Agregando que "tampoco se ha planteado durante toda la guerra ninguna afirmación creíble que haya sugerido que un ataque de las FDI ha causado un número de víctimas mortales ni siquiera cercano a esa cifra", las fuerzas israelíes han afeado que los directores "no tenían forma alguna de verificar esta afirmación, no hay pruebas reales que la respalden y, sin embargo, la han publicado".

"Además, no se puede comprobar ni verificar de forma independiente ningún dato sobre el entrevistado, ni su servicio ni su función", ha esgrimido el Ejército israelí sobre el documental, que se apoya en testimonios de militares entrevistados bajo condición de anonimato para exponer el uso de Inteligencia Artificial (AI) para perpetrar ataques contra civiles en la Franja de Gaza.

"Nunca se planificó, aprobó ni llevó a cabo ningún ataque de ese tipo, y, sin embargo, esta es la afirmación que los realizadores han elegido para promocionar su película. Juzgad el resto en consecuencia", ha zanjado el Ejército.

En concreto, en la secuencia a la que han hecho referencia las FDI, un militar israelí describe el funcionamiento de la interfaz de 'NAZA', nombre de la IA que da título al documental y que es un acrónimo militar derivado del término hebreo 'nezek agavi' utilizado por las tropas israelíes para indicar el número de civiles que se prevé que mueran en un ataque aéreo como daño colateral.

Esbozando en una libreta el funcionamiento de ese sistema, afirma que éste no hace "ninguna distinción" entre menores y adultos y que "algunos bombardeos han matado a 20, 30 y hasta 300 personas". Acto seguido, preguntado por el ataque más mortal, afirma no saber "cuántos murieron en realizad, porque nunca fue evaluado, pero hubo aprobación una vez para matar a 500".

EL EJÉRCITO PIDE UNA PROYECCIÓN PARA MILITARES

Posteriormente, el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, ha pedido a los directores de 'Naza' que "permitan que representantes de las FDI vean la película completa" para "abordar de manera fundamentada cada una de las afirmaciones planteadas en ella". "El debate público en torno a la película debe basarse en hechos, no en tergiversaciones ni en difamaciones", ha agregado.

"La película 'NAZA' aún no se ha estrenado en su totalidad, pero su material promocional presenta una serie de acusaciones graves y falsas contra las FDI y su personal", ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha subrayado que "las afirmaciones que aparecen en dicho material son incorrectas". "Algunas incluso se presentan de manera distorsionada y tergiversada, totalmente ajena a la realidad sobre el terreno", ha defendido.

"Es importante para mí subrayar lo siguiente: las FDI son un ejército guiado por valores, que opera conforme al Derecho Internacional y a normas profesionales de obligado cumplimiento. Así hemos operado durante los últimos tres años y así seguiremos haciéndolo, incluso en las condiciones de combate más complejas", ha destacado Defrin.

En este sentido, ha argüido que el Ejército "trabaja incansablemente para defender al Estado y a sus ciudadanos" a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023. "Junto con todos los mandos de las FDI, respaldo plenamente a los soldados, comandantes y personal de la institución, y rechazo categóricamente las difamaciones infundadas vertidas contra ellos", ha manifestado.

"Quienes se han sacrificado y han defendido, y siguen defendiendo, al Estado merecen recibir apoyo y protección a cambio", ha zanjado Defrin, sin que los directores de 'NAZA' se hayan pronunciado por ahora sobre esta petición de un visionado de la película por parte de militares.

El documental --producido por 'The Guardian'-- fue candidata al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, donde ha conmocionado a los espectadores, que aplaudieron a los directores durante casi 25 minutos tras su estreno, la ovación más larga jamás registrada. La cinta se hizo con el Premio Especial del Jurado en dicho festival.

En 80 minutos, 'NAZA' analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según denuncian sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.