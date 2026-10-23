Israel ordena evacuar barrios completos de Hebrón tras el tiroteo que dejó cinco heridos en Cisjordania

Archivo - El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, en una imagen de archivo. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este viernes que las fuerzas de seguridad evacuarán barrios completos de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania, tras el tiroteo registrado esta mañana en la zona, donde dos soldados israelíes han muerto y otros tres han resultado heridos a manos de dos palestinos que han sido abatidos.

"El modelo del campo de refugiados de Yenín llega a Hebrón. Todas las barriadas formadas por clanes en Hebrón y de las que salieron hoy los terroristas serán evacuadas, mientras que las infraestructuras terroristas serán desmanteladas y destruidas", ha aseverado en un comunicado. "Este es el único lenguaje que el terrorismo yihadista entiende. Como en Gaza, como en Líbano", ha afirmado.

Katz ha lamentado, a su vez, que el ataque responde a algo "de lo que ya se venía advirtiendo". "El eje chií de Irán y sus grupos satélites, así como el eje de los Hermanos Musulmanes, planean perpetrar ataques y atentados terroristas contra soldados de las fuerzas de Israel y civiles israelíes, con el fin de sabotear e influir en las próximas elecciones", ha expresado.

Previamente, el ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha ordenado demoler una "amplia hilera" de viviendas en las inmediaciones de la zona en la que tuvo lugar el ataque.

"Tras el atentado he ordenado la demolición inmediata de una amplia hilera de construcciones árabes ilegales adyacentes al lugar del ataque. La orden se ejecutará en la próxima hora y se llevará a cabo durante las horas de la tarde", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

Sus palabras llegan después de que el Ejército israelí haya confirmado la muerte de los dos supuestos asaltantes, que han sido identificados como Mohamad Yaaba y Firas Yaaba, ambos de 27 años de edad y residentes en Hebrón. Ambos serían familiares, si bien por ahora no está clara su relación, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, el Ejército israelí ha impuesto un "cerco total" en Hebrón y sus alrededores y han lanzado registros "en las casas de los terroristas y otros sospechosos". Este cierre llega por orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha pedido además que se inicien preparativos para un cierre total de toda Cisjordania a partir de este mismo viernes.

NETANYAHU PROMETE "DESTRUIR" BARRIOS DE HEBRÓN

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha prometido que el barrio de Hebrón en el que residían los autores del ataque será "destruido". Así se ha pronunciado durante una visita a la citada localidad junto a Katz. "En primer lugar, actuaremos para destruir este lugar, para cambiarlo por completo", ha recalcado.

"Pero vamos a hacer algo que no se ha hecho hasta ahora: implementaremos el modelo exitoso y agresivo que utilizamos en los campos de refugiados, los cuales son, en esencia, bastiones terroristas", ha insistido, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, ha explicado que tras los ataques del 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han "desalojado a los residentes de los campos de refugiados donde operaban grupos terroristas". "Eso es exactamente lo que haremos aquí, en el barrio de Hebrón del que surgieron los terroristas", ha sostenido el mandatario.

"Evacuaremos a los residentes, iremos casa por casa, retiraremos las armas que allí se encuentren y toda la infraestructura terrorista será desmantelada y destruida. Israel también eliminará las viviendas construidas sin permiso a lo largo de las carreteras en Cisjordania", ha aclarado Netanyahu, que ha hecho hincapié en que estas viviendas son "una amenaza para las fuerzas" de Israel.

Es por ello que ha aventurado que pronto se llevará a cabo "una operación de gran envergadura en Cisjordania, la mayor desde que Israel capturó el territorio en 1967". "El Ejército está preparado para ejecutarla; nosotros determinaremos el momento, pero está en marcha", ha añadido.

Además, ha aprovechado la ocasión para dirigirse a los "heroicos colonos israelíes" a pocos días de las elecciones generales". "Son un modelo para el pueblo de Israel", ha añadido.