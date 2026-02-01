Israel ordena a Médicos Sin Fronteras que abandone la Franja de Gaza a finales de mes

Archivo - May 28, 2018 - Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory - A Palestinian wounded who was injured during clashes with Israeli troops in tents protest where Palestinians demand their rights to return to their homeland at Israel-Gaza border, rec - Europa Press/Contacto/Mahmoud Ajour - Archivo

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF), una de las organizaciones humanitarias más importantes del mundo, tendrá que abandonar la Franja de Gaza cuando acabe este mes, según ha ordenado el Gobierno israelí y tras denunciar que el grupo humanitario ha incumplido los requisitos de estancia al negarse a entregar una lista con sus empleados palestinos.

MSF confirmó el viernes que, tras unos díficiles días de dudas, no iba a entregar la mencionada lista al considerar que convertía a todos sus empleados palestinos en objetivos israelíes.

Ahora, en un comunicado por el Ministerio para Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo de Israel, el Gobierno israelí anuncia el inicio de los procedimientos para "dar por termnadas las actividades de MSF en la Franja de Gaza" por cometer "una violación sustancial y continua de los procedimientos de registro existentes" que Israel dice haber diseñado "para facilitar la actividad humanitaria legítima y al mismo tiempo prevenir el uso indebido de la cobertura humanitaria para actividades hostiles y terrorismo".

A finales de año pasado, Israel anunció la revocación de los permisos de operaciones a ONG internacionales por incumplir unos nuevos requisitos que los trabajadores humanitarios calificaron de prácticamente imposibles de cumplir.

Las autoridades israelíes habían pedido a las ONG que presentaran en un plazo de diez meses una serie de documentos sobre su organización y operaciones, incluyendo una lista de todos los empleados, como parte de una nueva normativa de registro que permite denegar permisos si son, por ejemplo, sospechosas de colaborar con "organizaciones terroristas" designadas como tales por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Ahora, "de acuerdo con la normativa, MSF cesará sus operaciones y abandonará la Franja de Gaza el 28 de febrero de 2026", concluye el Ministerio.

El Gobierno israelí, además, replica a MSF que "estas listas de empleados no se compartirán con terceros y se utilizarán exclusivamente para fines internos".

MSF ha señalado que se había mostrado dispuesto a compartir una lista concreta con nombres de sus empleados, siempre que estuviese "sujeta a parámetros claros" y "con la seguridad" del personal como "prioridad fundamental", si bien pese "a los repetidos esfuerzos" se hizo "evidente" que no se podía llegar a un acuerdo con las autoridades israelíes sobre las condiciones solicitadas por la ONG.

Ante la falta de garantías y "ante tal incertidumbre", MSF decidió "no compartir información sobre los trabajadores en las circunstancias actuales", anunció.

MSF ha advertido de que las consecuencias de expulsar a MSF de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este serán "devastadoras" en medio de un invierno frío en el que las condiciones de vida siguen siendo extremas. Alrededor de 500 personas han muerto desde octubre, mientras que los servicios básicos siguen destruidos y el sistema sanitario está "prácticamente inoperativo". Desde octubre de 2023, han sido asesinados 1.700 trabajadores sanitarios, así como 15 empleados de MSF.

MSF DENUNCIA UN "PRETEXTO" PARA IMPEDIR LA AYUDA A GAZA

En su primera respuesta tras conocer la decisión, MSF se atiene a lo dicho desde que tuvo noticia de la petición israelí: una excusa para evitar que la ayuda llegue a Gaza en un momento crítico.

"Este es un pretexto para impedir la asistencia humanitaria. Las autoridades israelíes están obligando a las organizaciones humanitarias a tomar una decisión imposible: exponer a su personal a riesgos o interrumpir la atención médica esencial para las personas que la necesitan desesperadamente", hace saber Médicos sin Fronteras.