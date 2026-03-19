O.Próximo.-AMP.- Israel reabre el paso de Rafá para el tránsito de personas en ambas direcciones

March 19, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Eight Palestinian patients and their companions leave the Gaza Strip for the Rafah crossing to receive medical treatment abroad. Egyptian state media and a Red Crescent official reported that - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, se ha reabierto este jueves, siguiendo el anuncio de las autoridades militares israelíes del pasado domingo en el que anunciaron una reapertura "limitada" tras cerrar la frontera debido a la guerra en Irán.

"En coordinación con Egipto, el paso fronterizo de Rafá se ha abierto hoy jueves para el tránsito de personas en ambas direcciones", han confirmado desde el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) a Europa Press.

Se prevé que el cruce funcione conforme al mecanismo implantado antes de su cierre. Así, la salida y entrada de habitantes del enclave palestino se realizan en coordinación con Egipto, previa aprobación de Israel, y bajo supervisión de la misión de la Unión Europea.

Por su parte, el diario palestino 'Filastín' ha informado de que un primer grupo de gazatíes heridos, conformado por ocho heridos y 17 acompañantes, han podido cruzar el puesto fronterizo de Rafá tras la reapertura.

La prioridad en la evacuación de la Franja de Gaza está puesta en pacientes graves y heridos. Según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), unos 20.000 pacientes esperan evacuación.

LA ONU LAMENTA LA APERTURA "LIMITADA"

Según ha señalado la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el paso volvió a abrirse para "un número limitado de personas" que pueden salir por cuestiones de evacuación médica, así como para el regreso del mismo número de personas a Gaza.

"Como hemos dicho anteriormente, la reapertura de los pasos debe hacerse de manera significativa, debe permitir la salida y entrada voluntaria de personas dentro y fuera de Gaza, así como la entrada de carga humanitaria y suministros comerciales en Gaza", ha recalcado la portavoz de OCHA en Gaza, Olga Cherevko, quien ha incidido en que la crisis humanitaria en la Franja "sigue siendo extremadamente grave".

De esta forma, ha denunciado "numerosos obstáculos" que siguen impidiendo el volumen de ayuda necesario para proporcionar asistencia y servicios humanitarios a las personas necesitadas en la zona. "Las necesidades siguen siendo enormes y continúan superando nuestra capacidad de respuesta debido a estos impedimentos", ha subrayado.

Cherevko ha recordado así las "fuertes restricciones" de Israel a artículos que las autoridades consideran de "doble uso" y que abarcan desde materiales como madera a herramientas para la reparación de refugios, cemento o maquinaria pesada para retirar escombros, pero también muchos suministros médicos. "Si observamos el estado de la atención sanitaria, sigue estando muy afectada. Solo alrededor del 40%, apenas algo más del 40% de los centros de salud están operativos, y la mayoría funciona solo parcialmente", ha indicado, reclamando que se retiren dichos obstáculos.