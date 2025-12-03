O.Próximo.- AMP.- Israel reabrirá "en los próximos días" el paso de Rafá para permitir la salida de palestinos de Gaza

Imagen de archivo del paso fronterizo de Rafá, entre Gaza y Egipto. - Europa Press/Contacto/Yousef Masoud

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han informado este miércoles de que reabrirán "durante los próximos días" el paso fronterizo de Rafá para permitir "exclusivamente" la salida de palestinos desde la Franja de Gaza hacia Egipto, si bien El Cairo ha negado la existencia de un acuerdo en este sentido.

El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos, ha indicado en un comunicado que esta decisión "se enmarca en el acuerdo alcanzado en octubre" para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

"De acuerdo con el alto el fuego y la directiva de la cúpula política, el paso de Rafá se reabrirá para la salida de residentes de la Franja de Gaza, que se facilitará mediante la coordinación con Egipto tras recibir el visto bueno de las autoridades israelíes y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea", ha explicado el COGAT.

Así, ha confirmado que esta reapertura se llevará a cabo siguiendo "un mecanismo similar al utilizado el pasado mes de enero", hace casi un año, cuando la UE también supervisó la misión en un intento de aportar estabilidad y respaldo al alto el fuego acordado entonces entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Sin embargo, las autoridades israelíes no han dado detalles sobre la fecha exacta de la reapertura ni sobre la posibilidad de que aquellos que abandonen la Franja puedan volver por la misma vía en caso de que quieran hacerlo.

Poco después, fuentes oficiales citadas por el Servicio de Información Estatal egipcio han negado estas informaciones y han aclarado que "si hubiera un acuerdo para abrir el paso, el movimiento tendría lugar en las dos direcciones, tanto para entrar como para salir de la Franja".

En este sentido, han recalcado que este extremo sobre el desplazamiento en ambos sentidos "está contemplado en el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump". Israel y Hamás acordaron en octubre aplicar la primera fase de la propuesta para el futuro de la Franja, sobre la que no han trascendido muchos detalles.