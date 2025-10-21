Israel recibe los restos de otros dos rehenes retenidos en Gaza

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este martes por la noche que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha entregado los cuerpos de otros dos rehenes, en un proceso facilitado por el Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) en virtud del acuerdo de alto el fuego alcanzado en la Franja de Gaza.

La oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado a través de un breve comunicado que las tropas israelíes desplegadas en el enclave palestino han recibido de la Cruz Roja los ataúdes con los restos de los rehenes entregados previamente por las milicias palestinas.

Tras ello, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado que dichos ataúdes, "escoltados" por sus tropas, "han cruzado recientemente la frontera hacia el territorio del Estado israelí". Ahora se dirige hacia el centro nacional de Medicina Forense, donde se llevará a cabo su proceso de identificación.

Por su parte, la oficina de Netanyahu ha pedido que se respete la privacidad de las familias y ha subrayado que "el esfuerzo por traer de vuelta a los rehenes continúa y no cesará hasta que vuelva el último".

La entrega ha tenido lugar después de que las Brigadas Ezeldín al Qasam indicaran que los dos cuerpos han sido exhumados durante la jornada. Por su parte, las autoridades israelíes indicaron que la Cruz Roja se dirigía "a un punto de encuentro en el sur de la Franja" sin dar más detalles al respecto.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás hace más de una semana exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego. Desde entonces y ya fuera del periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de una trece de los 28 fallecidos.

Durante la jornada, el Gobierno israelí ha destacado que "no acepta ninguna excusa" sobre los retrasos en la entrega de los cadáveres después de que Hamás afirmara que está tardando a la hora de cumplir esta parte del acuerdo por la dificultad para hallar los cuerpos en medio de la devastación causada por la ofensiva contra Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 68.200 muertos y 170.300 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.