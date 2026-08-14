Israel trasladará a la Policía las competencias para detener a colonos en Cisjordania

August 12, 2026, Nablus, Palestine: An Israeli soldier takes position during a raid on Balata refugee camp east of Nablus in the West Bank. Israeli military forces raided the central market during a security operation. Soldiers fired tear gas, causing doz - Europa Press/Contacto/Nasser ishatyeh

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha dado instrucciones para trasladar a la Policía las competencias de seguridad necesarias para detener a los colonos que desde hace semanas han acelerado sus ataques a la población palestina en Cisjordania y que hasta ahora estaban en manos del Ejército.

Katz ha esgrimido que este plan tiene por objetivo aliviar la carga depositada sobre el Ejército, cuya misión es defender a Israel y no "perseguir a jóvenes por las colinas", según un comunicado recogido por el diario 'Times of Israel' en el que no aborda en ningún momento la oleada de críticas internacionales, entre ellas una inusual lanzada por Estados Unidos, contra la última ola de violencia desencadenada por los colonos, que en la mayoría de las ocasiones actúan con la connivencia de los militares.

El ministro de Defensa tampoco aborda las complicaciones políticas que presenta esta decisión: Cisjordania es un territorio ocupado y la concesión de autoridades adicionales a la Policía podría ser interpretado como un nuevo paso más a la anexión ilegal.

De hecho, el diputado palestino Mustafa Barghuti ha ido más allá: la decisión de Katz "marca el comienzo de la anexión 'de facto' de Cisjordania y de otorgar carta blanca a los colonos terroristas israelíes para atacar a los palestinos sin rendir cuentas, y forma parte de un plan peligroso de desplazamiento y limpieza étnica".

El diputado, un destacado portavoz palestino, ha convocado a las instituciones palestinas, todos los países árabes e islámicos, y la comunidad internacional, "a tomar medidas urgentes para detener el peligroso asalto que actualmente se está llevando a cabo contra el pueblo palestino y que conducirá a una escalada peligrosa".

Por ahora, el ministro de Defensa está estudiando un plan que implicaría que la aplicación de la ley contra los israelíes que cometen delitos en Cisjordania pase a manos de la Policía, la cual "preparará y establecerá una fuerza adecuada para abordar y gestionar los asuntos civiles y se le otorgarán todos los poderes y presupuestos necesarios", de acuerdo con el comunicado.

El Ejército israelí tiene un margen de maniobra muy limitado con lo que respecta a los colonos, a los que solo puede retener por un breve periodo de tiempo antes de entregarlos a la Policía israelí, que por norma los deja en libertad al poco tiempo.