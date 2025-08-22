El jefe de DDHH de la ONU señala a Israel como responsable de la hambruna y apunta a crimen de guerra

El jefe de Asuntos Humanos dice que "ya es suficiente" y pide a Netanyahu un alto el fuego

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Volker Turk, ha señalado directamente a Israel como responsable directo de la situación de hambruna declarada este viernes por la ONU en la gobernación de Gaza, comenzando por la ciudad de Gaza, la más poblada del enclave, y apunta indicios constituyentes de un crimen de guerra perpetrado por el Ejército israelí.

"La hambruna que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) ha declarado hoy en Gaza es el resultado directo de las acciones emprendidas por el Gobierno israelí", ha zanjado Turk en una declaración de condena.

El jefe humanitario de la ONU acusa al Gobierno de "restringir de manera ilegal la entrada y la distribución de ayuda humanitaria y otros bienes de primera necesidad para la supervivencia de la población civil de la Franja de Gaza".

A continuación, señala al Ejército israelí como responsable de destruir "infraestructura civil imprescindible" para evitar "las muertes por inanición y malnutrición vistas hasta ahora" y de arrasar con "casi toda la zona agrícola" del enclave, prohibir actividades pesqueras que podrían alimentar a los cientos de miles de personas en los campamentos de desplazados de la costa central del país, y de "desplazar por la fuerza a la población".

Factores todos que han terminado constituyendo la actual situación de hambruna, ha apuntado Turk, antes de recordar que el uso de hambre como método de combate es un crimen de guerra, y que las muertes resultantes también pueden constituir otro crimen de guerra, el de homicidio con premeditación.

"Las autoridades israelíes deben tomar medidas inmediatas para poner fin a la hambruna en la gobernación de Gaza y evitar más pérdidas de vidas en la Franja, y deben garantizar la entrada inmediata de asistencia humanitaria en cantidades suficientes y el pleno acceso a la ONU y otras organizaciones humanitarias", ha añadido.

EL JEFE DE ASUNTOS HUMANITARIOS DICE QUE "YA ES SUFICIENTE"

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha dicho que "ya es suficiente" ya ha pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tomar medidas para declarar un alto el fuego y acabar con la grave situación humanitaria, según un comunicado.

"Es un testimonio irrefutable. Es una hambruna. La hambruna de Gaza. Es una hambruna que podría haberse evitado si se nos hubiera permitido. Aún así, la comida sigue quedándose en la frontera porque hay una obstrucción sistemática por parte de Israel", ha aclarado.

Fletcher ha indicado que se trata de una hambruna en una tierra que "es fertil" y una situación que afecta principalmente a los "más vulnerables". "Esto priva a la gente de dignidad, antes de arrebatarles la vida. Les obliga a ponerse en peligro para buscar alimentos", ha recogido.

"Una hambruna en 2025. Una hambruna en el siglo XXI que ha sido grabada por drones con la tecnología militar más avanzada de la historia. Una hambruna que se ha producido abiertamente y que ha sido impulsada por líderes israelíes como arma de guerra", ha destacado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que es "culpa de todos". "Esto es responsabilidad del mundo entero, que nos perseguirá a todos. Era predecible y evitable, y está causada por la crueldad, ha sido justificada y afrontada con indiferencia", ha aseverado.

"A Netanyahu y a todos les pido abrir los pasos fronterizos, en el norte y en el sur, todos ellos. Dejemos que entre la comida a nivel masivo. (...) Es demasiado tarde para muchos, pero no para todos. Ya es suficiente. Por el bien de la humanidad, dejadnos entrar", ha zanjado.