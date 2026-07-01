Imagen de archivo de una oficina de la UNRWA en Gaza. - Europa Press/Contacto/Mahmoud Issa

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su plan para el futuro del enclave palestino ha alertado este miércoles de que la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) "no es bienvenida" en la zona.

"La UNRWA no tiene lugar en la nueva Gaza. Estamos pasando de página ante la perpetua y compleja dependencia de la ayuda y el conflicto. La gente de Gaza merece algo mejor", ha afirmado la junta en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Previamente, el representante de Estados Unidos ante la ONU para Asuntos de Gestión y Reformas, Jeff Bartos, ha indicado que los Estados miembro "tienen una opción: financiar el incitamiento, el terrorismo y el estancamiento con promesas a la UNRWA o financiar la Junta de Paz". "Esto brindará a los gazatíes un camino hacia la paz y la prosperidad. La historia no olvidará", ha apuntado durante una intervención en Naciones Unidas.

En respuesta, la Autoridad Palestina ha mostrado su rechazo a cualquier declaración que "menoscabe el papel de la UNRWA sin abordar las causas profundas del sufrimiento" de los palestinos y en particular de los refugiados, principalmente la "prolongada ocupación israelí" y la falta de reconocimiento de sus derechos nacionales.

Así lo ha señalado el Ministerio de Exteriores palestino en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias WAFA en el que ha recordado que la UNRWA "fue creada mediante una resolución internacional y con un mandato claro" y defendido que "los derechos no pueden ser sustituidos por la ayuda humanitaria".

Por otra parte, la cartera diplomática ha rechazado los términos "nueva Gaza" y "pueblo de Gaza", al considerar que buscan "aislar" a los palestinos de la Franja de aquellos de Cisjordania, Jerusalén y la diápora, incidiendo en que "el pueblo palestino es un solo pueblo" y que la Franja de Gaza es "parte integrante del Estado de Palestina ocupado".

El Ministerio, que ha evocado la acogida de la Autoridad Palestina al plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, así como la resolución del Consejo de Seguridad a este fin, ha emplazado a "todos los países e instituciones" a respetar el mandato, los privilegios e inmunidades de la UNRWA "incluso" en territorio palestino ocupado.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha criticado estas declaraciones, alegando que "no son una fórmula para la paz, sino que allanan el camino a la guerra y la limpieza étnica", según ha denunciado su portavoz, Basem Naim.

Así, en un comunicado recogido por el diario 'Filastin', vinculado al grupo palestino, ha acusado a la Junta de Paz de querer erigirse como alternativa a la comunidad internacional así como "eliminar a la UNRWA, la agencia de la ONU más consolidada y legítima en Gaza, basándose en la postura estadounidense en el Consejo de Seguridad y en una visión israelí obsoleta".

El martes, el secretario general de la ONU, António Guterres, destacó el trabajo de la agencia y pidió a la comunidad internacional "sostener su trabajo" para "cubrir las necesidades de los refugiados palestinos".

"Durante generaciones, los refugiados palestinos han contado con la UNRWA para recibir apoyo y servicios esenciales. La UNRWA es esencial para preservar las condiciones humanitarias necesarias para una solución política justa y duradera con dos Estados --Israel y Palestina-- que vivan lado a lado en paz y seguridad", afirmó Guterres.

En el pasado, el propio secretario general admitió estar colaborando "activamente" con la Junta de Paz para Gaza, aunque ha descrito en todo momento al organismo como un "proyecto personal" del presidente de los Estados Unidos.