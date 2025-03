Kallas se limita a pedir "proporcionalidad" a Israel y que vuelva a las negociaciones con Hamás

Avisa del riesgo de escalada, mientras Saar insiste en que Hamás no les deja otra opción que seguir el ataque a Gaza

BRUSELAS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, se ha limitado este lunes a pedir "proporcionalidad" a Israel en sus ataques a la Franja de Gaza, reclamando que vuelva a las negociaciones con Hamás para restablecer el cese de las hostilidades, tras mas de medio millar de muertos en la operación que hizo saltar por los aires el alto el fuego el pasado 18 de marzo.

"Los pasos fundamentales son restaurar el alto el fuego, asegurar la liberación de todos los rehenes y retomar el flujo de la ayuda humanitaria con el objetivo de lograr un alto el fuego permanente", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea en rueda de prensa tras reunirse con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, en su primera visita a Jerusalén desde que ocupa el cargo.

La Alta Representante ha reconocido el "momento difícil" que atraviesa Oriente Próximo y ha subrayado que ante la "escalada" de la violencia "reanudar las negociaciones es la única forma viable de poner fin al sufrimiento de todas las partes".

"La violencia alimenta más violencia. Lo que estamos presenciando ahora es una peligrosa escalada. Está causando una incertidumbre insoportable a los rehenes y a sus familias, y está causando horror y muerte al pueblo palestino", ha señalado.

Frente al ministro de Exteriores israelí, Kallas ha recalcado que las acciones militares "deben ser proporcionadas", tras apuntar que los ataques en Siria y Líbano corren el riesgo de elevar más la escalada. En posteriores preguntas de la prensa, ha llegado a calificar de "innecesarios" los pasos de Israel en Siria, donde ocupa parte del sur oeste desde la caída de Bashar al Assad.

"Creemos que estas cosas son innecesarias, porque Siria ahora mismo no está atacando a Israel, y eso alimenta una mayor radicalización que también va en contra de Israel", ha razonado la ex primera ministra estonia, que ha aterrizado en Israel en un momento en el que la nueva ofensiva contra Gaza, tras dar por concluido el alto el fuego el 18 de marzo, ha dejado un saldo de más de 700 palestinos muertos y 1.233 heridos.

En su primera visita a la zona, Kallas se ha reunido con familiares de las personas secuestradas por Hamás y ha finalizado el viaje con una reunión con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, y el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa. Ya al término de la jornada, junto a Mustafa, ha expresado que la UE "se opone firmemente a la reanudación de la guerra" que está causando "una pérdida de vidas atroz e inaceptable en Gaza".

"Mi mensaje durante mi visita aquí es muy claro. Hamás debe liberar a todos los rehenes, Israel debe restablecer plenamente la ayuda humanitaria a Gaza y las negociaciones deben reanudarse", ha aseverado la Alta Representante, asegurando que la Autoridad Palestina puede contar con el apoyo europeo para restablecer el alto el fuego y ayudar en la reconstrucción de la Franja.

Igualmente, ha insistido en que Hamás no puede jugar un papel en el futuro de Gaza y ha señalado a la vuelta de la Autoridad Palestina a la Franja, recalcando que se trata de la "mejor situada" para poder gobernar en el territorio palestino.

ISRAEL DEFIENDE SU OPERACIÓN EN GAZA Y PIDE MÁS APOYO DE LA UE

Frente a las tímidas quejas de Kallas por la continuación del conflicto en Gaza, el titular de Exteriores israelí se ha dedicado a defender públicamente la ofensiva. Así ha recalcado que no hay planes de cesar los ataques, para insistir en que las autoridades de Tel Aviv no tienen otra opción ante los milicianos de Hamás, a los que ha achacado la falta de acuerdo para mantener el alto el fuego.

"La guerra puede terminar mañana con la liberación de los rehenes, la desmilitarización de Gaza y la retirada de allí de las fuerzas armadas de Hamás y la Yihad Islámica. La guerra no es una ideología. Nos alegraría conseguir nuestros objetivos por medios diplomáticos, pero si eso no es posible, no nos queda más remedio que proseguir nuestros esfuerzos militares", ha afirmado.

Saar ha avisado a Kallas de las "consecuencias terribles" para la seguridad de toda la región del hecho de que Israel no alcance sus "objetivos bélicos", tras justificar romper el alto el fuego porque Hamás mantiene 59 personas cautivas.

Insistiendo en que la situación en Oriente Próximo es una amenaza para el mundo occidental, el ministro israelí ha señalado que "cabe esperar más apoyo de Europa". "Estamos luchando una guerra por el mundo libre. Irán, los huthis, Hamás y Hezbolá nos atacan porque estamos cerca. Pero no se equivoquen, la guerra es contra la civilización occidental, contra sus valores y sus formas de vida", ha afirmado.

En este punto, ha esbozado un símil con la lucha contra Estado Islámico al señalar que solo cuando el grupo radical fue derrotado en el campo de batalla en Siria e Irak dejó de representar un peligro para Europa.

"No es cierto que las ideologías radicales no puedan ser derrotadas. Si se erradican el terror y el extremismo en Oriente Próximo, Europa estará más segura", ha recalcado, en una llamada a que la UE cierre filas con Israel ante su renovada ofensiva en la Franja.

El guerra iniciada por Israel en Gaza ha dejado más de 50.000 fallecidos y 110.000 heridos y llegó en respuesta al ataque sin precedentes de Hamás en su territorio el 7 de octubre de 2023, que se saldó con más de 1.200 muertos y la toma de dos centenares de rehenes.