Media Luna Roja informa de tres heridos por colonos en el sur de Cisjordania y denuncia trabas

Archivo - March 18, 2025, Nablus, West Bank, Palestine: A Palestinian Red Crescent ambulance stands near Israeli military forces during a siege of the Askar refugee camp. Israeli forces launched a large-scale arrest campaign raiding homes and ransacking t - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh - Archivo

Traslada al hospital a un menos de 14 años tiroteado en pecho y espalda en una incursión militar israelí en Yenín (norte)

El Ejército israelí afirma haber disparado a "un terrorista armado con un cuchillo intentó que apuñalar a un soldado" durante una "operación ofensiva" en Yenín

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Al menos tres palestinos han resultado heridos en la noche de este jueves en un ataque de colonos israelíes contra viviendas situadas al sur de Hebrón, en el sur Cisjordania, según ha señalado la Media Luna Roja Palestina, que ha denunciado que las autoridades israelíes han impedido a sus ambulancias el acceso a la zona.

"Tres palestinos han resultado heridos después de que colonos atacaran viviendas en Jirbet Deir Shams, al sur de Hebrón", ha advertido la Media Luna Roja en un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

En dicho mensaje, el órgano humanitario ha denunciado que "la ocupación", en alusión a las autoridades israelíes, "impide que las ambulancias lleguen a la zona". Poco después, la agencia de noticias palestina Sanad ha elevado el balance a cuatro heridos.

Paralelamente, en otro comunicado difundido tanto por 'Filastín' como por Sanad, la Media Luna Roja ha informado de que sus equipos en Yenín, en el norte de Cisjordania, "están atendiendo a un niño de 14 años que ha recibido disparos en el pecho y la espalda con munición real durante la incursión de las fuerzas de ocupación en las inmediaciones de la Universidad Árabe Americana". "Está siendo trasladado al hospital", agrega el mensaje.

Justamente en esta zona, el Ejército de Israel ha asegurado que "un terrorista armado con un cuchillo intentó apuñalar a un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".

El suceso ha tenido lugar, según un portavoz de las FDI, "durante una operación ofensiva llevada a cabo por las fuerzas" israelíes. Los militares desplegados, continúa el mensaje, "han respondido disparando contra el terrorista y neutralizándolo". "No ha habido bajas entre nuestras fuerzas", agrega.